Собянин поручил департаментам подготовить тематические задачи для "Электронной школы"

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил главам столичных департаментов подготовить тематические задачи для учебных сценариев проекта "Московская электронная школа" на примере своей работы. Такое поручение глава городской администрации дал в среду, на заседании "круглого стола", посвященного реализации проекта.

В обсуждении приняли участие глава столичного департамента образования Исаак Калина, руководитель департамента информационных технологий Артем Ермалаев, председатель комиссии по образованию Мосгордумы Антон Молев, а также студенты, учителя и директора школ.

"Поручаю главам департаментов подготовить задачи на примере своей работы. Как работают тепловые станции, как работают электрические сети, как рассчитываются тарифы, передвигаются машины", - сказал Собянин.

Кроме того, по словам мэра, московской администрации интересен опыт Нью-Йорка, Лондона и Парижа в развитии транспортного комплекса, в связи с чем глава города поручил столичному департаменту транспорта составить задачи для школьников на эту тему. "Для "Московской электронной школы" это будет шагом вперед, чтобы уроки стали более интересными. Чтобы школьники могли получать более качественные знания и быть конкурентными в жизни", - пояснил Собянин.

Проект "Московская электронная школа"

Проект стартовал в сентябре 2016 года. Тогда в шести школах у учеников вместо учебников появились планшеты, а обычные дневники заменили электронными. Каждый кабинет оснащен интерактивными досками и столами. Теперь педагог может отправлять учащимся задания и индивидуальные учебные планы, выбрать шкалу оценки деятельности учеников. Также можно прикрепить задание в дневник прямой ссылкой на источник в платформе, а для родителей предусмотрена возможность уведомления учителя об отсутствии ребенка на занятиях, отслеживания всего времени пребывания ученика в школе - на уроке, прогулке, в столовой, в кружке.

На данный момент в пилотном проекте по освоению "Московской электронной школы" принимают участие шесть учебных заведений - школы № 2095, 627, 1995, 194, 1298 и лицее № 1571. Как сообщил ранее руководитель департамента информационных технологий Ермолаев в сентябре 2017 года к проекту "Московская электронная школа" присоединится треть столичных школ, еще две трети присоединятся в конце 2018 года. К 2019 году в централизацию и внедрение проекта планируется вложить 16 млрд рублей инвестиций.