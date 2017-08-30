Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.08:
$ 58.73
€ 70.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минкомсвязь планирует продвигать проект Госуслуги на популярных сайтах

Общество
30 августа, 14:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС

Участниками пилотного проекта станут компании, владеющие сайтами с посещаемостью не менее 3 млн уникальных пользователей в месяц за последние полгода

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Минкомсвязь России запустила пилотный проект по внедрению виджетов для получения госуслуг в электронном виде на негосударственных сайтах. Об этом говорится в сообщении министерства.

Участниками пилотного проекта станут компании, владеющие сайтами с посещаемостью не менее 3 млн уникальных пользователей в месяц за последние полгода. В их числе "Мейл.ру", "Рамблер Интернет Холдинг" и "Амаяма Авто".

Ранее сообщалось, что доступ к порталу "Госуслуги" в сентябре станет возможным через социальную сеть "Одноклассники".

Как сообщает министерство, данные шаги нацелены на повышение популярности электронных услуг.

Через виджеты пользователи смогут получать загранпаспорта и водительские права, регистрировать брак и транспортные средства, получать сертификат на материнский капитал и многое другое.

Пилотный проект продлится 9 месяцев. После его завершения будет разработан регламент по подключению к "Открытой платформе госуслуг".

Функции портала "Госуслуги"

На портале "Госуслуги" в настоящее время зарегистрировано 55 млн человек, в среднем в 2017 году в месяц регистрируется более 1,5 млн новых пользователей.

На портале доступно более 350 федеральных государственных услуг в электронном виде, самыми популярными у россиян являются проверка судебной и налоговой задолженностей, штрафов ГИБДД, заказ выписки с индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде, регистрация автомобилей, получение прав, оформление загранпаспортов и выдача справок о наличии или отсутствии судимости.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Британский стандарт: чему отечественные вузы могут поучиться у английских коллег
Самшитовый лес, пострадавший от самшитовой огневки
Самшит в огневке: можно ли предотвратить катастрофу в реликтовых кавказских лесах
Без барьеров: как в московском метро готовят собак-поводырей
Фото
Мирей Матье
20
Мирей Матье открыла юбилейный фестиваль "Спасская башня"
8
Школу на тысячу мест откроют в октябре в ЮЗАО Москвы на месте снесенных пятиэтажек
4
ОНФ нашел в Петербурге сад, "озелененный" ветками на скотче
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Семья Гуцериевых стала богатейшей в России по версии Forbes
2
Съемочная группа "России 24" попала под обстрел в Донбассе
3
Батурина остается самой богатой женщиной в России по версии Forbes
4
Кремль намерен прояснить ситуацию с похищением журналистки Первого канала в Киеве
5
СМИ: на Украине похищена журналистка Первого канала Анна Курбатова
6
Студенты московского вуза помогли таежной отшельнице Агафье Лыковой подготовиться к зиме
7
Горняки Донецкой области отказались добывать уголь до погашения задолженности по зарплате
Темы дня
Новости партнеров
Реклама