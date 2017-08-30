Минкомсвязь планирует продвигать проект Госуслуги на популярных сайтах

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Минкомсвязь России запустила пилотный проект по внедрению виджетов для получения госуслуг в электронном виде на негосударственных сайтах. Об этом говорится в сообщении министерства.
Участниками пилотного проекта станут компании, владеющие сайтами с посещаемостью не менее 3 млн уникальных пользователей в месяц за последние полгода. В их числе "Мейл.ру", "Рамблер Интернет Холдинг" и "Амаяма Авто".
Ранее сообщалось, что доступ к порталу "Госуслуги" в сентябре станет возможным через социальную сеть "Одноклассники".
Как сообщает министерство, данные шаги нацелены на повышение популярности электронных услуг.
Через виджеты пользователи смогут получать загранпаспорта и водительские права, регистрировать брак и транспортные средства, получать сертификат на материнский капитал и многое другое.
Пилотный проект продлится 9 месяцев. После его завершения будет разработан регламент по подключению к "Открытой платформе госуслуг".
На портале "Госуслуги" в настоящее время зарегистрировано 55 млн человек, в среднем в 2017 году в месяц регистрируется более 1,5 млн новых пользователей.
На портале доступно более 350 федеральных государственных услуг в электронном виде, самыми популярными у россиян являются проверка судебной и налоговой задолженностей, штрафов ГИБДД, заказ выписки с индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде, регистрация автомобилей, получение прав, оформление загранпаспортов и выдача справок о наличии или отсутствии судимости.