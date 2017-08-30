Более 13 тыс. бойцов Росгвардии обеспечат безопасность школьников в День знаний

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Более 13 тысяч военнослужащих и сотрудников Росгвардии обеспечат безопасность детей во время празднования Дня знаний в школах России. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
"Для обеспечения общественной безопасности 1 сентября Росгвардия выделит около 13 тысяч военнослужащих и сотрудников, из них около 4,5 тысяч человек будут нести службу в Москве", - сообщили в пресс-службе Росгвардии. Празднование Дня знаний состоится в 893 городах России.
Также сотрудники Росгвардии обеспечат безопасность на праздновании Курбан-байрама в 2035 населенных пунктах страны.
Перед началом нового учебного года инженерно-технические группы Росгвардии совместно с территориальными органами МВД обследовали школы и прилегающие к ним территории на взрывоопасные предметы. "Проверено более 21 тысячи мест массового пребывания граждан", - добавили в Росгвардии.
Ранее в пресс-центре МВД РФ сообщали, что всего более 160 тысяч полицейских, сотрудников частных охранных предприятий и сотрудников Росгвардии обеспечат безопасность школьников во время празднования Дня знаний в России.