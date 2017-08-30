Крым стал самым популярным российским авианаправлением для туристов в сентябре

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Доля забронированных авиабилетов в Крым на сентябрь выросла почти до 9% от числа авиаперелетов туристов, полуостров стал самым популярным российским направлением авиапутешествий для уезжающих в отпуск. Об этом сообщает Ростуризм со ссылкой на туроператоров и сайты по поиску авиабилетов.

"Лето 2017 года показало достаточно стабильный спрос на внутрироссийские направления отдыха. Прогноз на "бархатный" сезон также является благоприятным. Мы ожидаем, что в целом по стране внутренний турпоток сохранит положительную динамику", - приводятся в сообщении слова руководителя Ростуризма Олега Сафонова.

Самым популярным направлением авиапутешествий в августе оказался Крым, доля проданных авиабилетов на полуостров выросла с 6,6% в июле до 8,7% в августе, сообщает Ростуризм. Доля поисковых запросов на туры в Крым в сентябре среди всех внутренних направлений выросла до 67,5% против 64% в июле. Общее количество отдохнувших на полуострове по состоянию на данный момент с начала года превышает 3,7 млн туристов.

Помимо Крыма к самым популярным направлениям августа также относятся Краснодарский край (доля запросов туров составляет 30%), Москва и Московская область, Республика Карелия и Калининградская область (доля запросов - примерно по 1%), говорится в сообщении.

По данным интернет-сервиса для путешественников Biletix, общий объем продаж авиабилетов в августе вырос на 39% по сравнению с июлем, при этом доля внутренних авиаперелетов увеличилась с 60 до 62%.