ТАСС, 30 августа. Социальная сеть "ВКонтакте" открыла прием заявок на "Хакатон-2017" в сообществе vk.com/vkhackathon, сообщает пресс-служба соцсети.

В этом году мероприятие станет одним из крупнейших соревнований в России среди разработчиков - участие смогут принять 100 команд.

Свыше 300 программистов, дизайнеров и других специалистов на протяжении трех дней будут работать над решением задач в пяти различных направлениях: финтех, культура, благотворительность, медиа и инфраструктурные проекты. Общий призовой фонд составит 1 млн рублей.

Кураторами соревнования впервые станут не только разработчики "ВКонтакте", но и представители UNESCO, Тинькофф Банка, Selectel, Третьяковской галереи, издания "Такие дела", Большого театра и многих других организаций и медиа. Они сформулируют задания и оценят итоговые проекты.

Все пользователи соцсети смогут следить за соревнованием онлайн.

"Нам важно поддерживать и стимулировать молодых разработчиков и делать вклад в создание хороших продуктов, делающих жизнь людей проще и удобнее. И в этом году мы выводим эту поддержку на новый уровень и, в том числе, обновляем "хакатон": рекордный призовой фонд, рекордное количество участников и совершенно новая концепция мероприятия", - отметил управляющий директор "ВКонтакте" Андрей Рогозов.

"Мы впервые пригласили крупные компании и медиа стать кураторами направлений - разработчики смогут использовать не только инструменты VK, но и технические возможности наших партнеров", - подчеркнул Рогозов.

Первый "хакатон" "ВКонтакте" прошел в октябре 2015 года - за два года участие приняли свыше 66 команд. Также в Санкт-Петербурге ежегодно проводится международный чемпионат по программированию VK Cup.