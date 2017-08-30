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ТАСС, 30 августа. Социальная сеть "ВКонтакте" открыла прием заявок на "Хакатон-2017" в сообществе vk.com/vkhackathon, сообщает пресс-служба соцсети.
В этом году мероприятие станет одним из крупнейших соревнований в России среди разработчиков - участие смогут принять 100 команд.
Свыше 300 программистов, дизайнеров и других специалистов на протяжении трех дней будут работать над решением задач в пяти различных направлениях: финтех, культура, благотворительность, медиа и инфраструктурные проекты. Общий призовой фонд составит 1 млн рублей.
Кураторами соревнования впервые станут не только разработчики "ВКонтакте", но и представители UNESCO, Тинькофф Банка, Selectel, Третьяковской галереи, издания "Такие дела", Большого театра и многих других организаций и медиа. Они сформулируют задания и оценят итоговые проекты.
Все пользователи соцсети смогут следить за соревнованием онлайн.
"Нам важно поддерживать и стимулировать молодых разработчиков и делать вклад в создание хороших продуктов, делающих жизнь людей проще и удобнее. И в этом году мы выводим эту поддержку на новый уровень и, в том числе, обновляем "хакатон": рекордный призовой фонд, рекордное количество участников и совершенно новая концепция мероприятия", - отметил управляющий директор "ВКонтакте" Андрей Рогозов.
"Мы впервые пригласили крупные компании и медиа стать кураторами направлений - разработчики смогут использовать не только инструменты VK, но и технические возможности наших партнеров", - подчеркнул Рогозов.
Первый "хакатон" "ВКонтакте" прошел в октябре 2015 года - за два года участие приняли свыше 66 команд. Также в Санкт-Петербурге ежегодно проводится международный чемпионат по программированию VK Cup.