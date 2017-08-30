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Эксперт: "парад смерчей" над Черным морем не представлял угрозы для самолетов

Общество
30 августа, 19:16 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 30, августа. /ТАСС

Серии смерчей наблюдались над Черным морем около Сочи во вторник

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КРАСНОДАР, 30 августа. /ТАСС/. Смерчи, которые очевидцы наблюдали над Черным морем и фото которых активно выкладывают сейчас в соцсетях, не представляли реальной угрозы для садившихся в Сочи самолетов, сообщил ТАСС начальник Черноморского центра организации воздушного движения Александр Емельяненко.

Серии смерчей наблюдались над Черным морем около Сочи во вторник. В среду их видеозаписи и фотографии, сделанные в том числе из самолетов, разошлись по социальным сетям и СМИ.

"Смерчи - это опасные метеоявления, но в авиации есть свои правила, которые регламентируют действия в случае обнаружения смерча. Летчик не имеет права приближаться на определенное расстояние. И фактически смерч представляет опасность только если возникает внезапно рядом с самолетом: восходящие и нисходящие потоки создают сложную ситуацию", - рассказал собеседник.

Он добавил, что ситуация со смерчами у Сочи реальной угрозы также не представляла, самолеты держались от них на достаточном отдалении.

Как ранее сообщили ТАСС в гидрометцентре Сочи, смерчи в это время года - обычное явление для черноморского побережья Кубани. Серии вихрей образовывали не полноценные смерчи, а зарождающиеся - те, которые не достигали воды и "жили" всего несколько минут. Штормовое предупреждение в Сочи продолжает действовать до 31 августа включительно.

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