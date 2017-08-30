Власти Адыгеи взяли под контроль расход родительских пожертвований на нужды школ

МАЙКОП, 30 августа. /Корр. ТАСС Оксана Гамзаева/. Власти Адыгеи взяли под контроль расходование руководителями образовательных учреждений спонсорской помощи, в том числе средств родителей. Директора школ и детсадов должны публично отчитываться за каждый полученный рубль, сказал в среду ТАСС министр образования и науки республики Анзаур Керашев.

В среду президент РФ Владимир Путин на встрече с врио главы Адыгеи Муратом Кумпиловым обратил внимание на то, что население республики беспокоит ветхое и аварийное состояние школьной инфраструктуры: "крыша течет в классах, грибок" и так далее, ремонт садиков, обустройство площадок - "все лежит на плечах родителей".

"Буквально три дня назад состоялось совещание с руководителями управлений образованием республики, где я четко обозначил позицию врио главы региона Мурата Кумпилова и свою как министра. Любая оказываемая спонсорская помощь школе должна быть абсолютно прозрачной и понятной. Деньги должны приходоваться в бухгалтерии учебного заведения с последующим публичным отчетом за каждый рубль, который родители пожертвовали образовательной организации на выполнение тех или иных задач", - сказал Керашев.

Министр отметил, что любые спонсорские средства будут привлекаться только по инициативе родительской общественности на добровольных началах, и это не должно быть увязано с успеваемостью ребенка или его нахождением в образовательном учреждении. Работают сайты, на которые родительская общественность имеет возможность выходить с инициативой по ремонту или обновлению каких-то аспектов материально-технической базы учебного заведения.

Школы приводят в порядок

Говоря о состоянии школ, Керашев отметил удовлетворительное состояние большинства из 330 образовательных учреждений. На подготовку к новому учебному году местные власти затратили около 86 млн рублей. Капитально отремонтированы девять спортивных залов. на эти цели было направлено более 19 млн рублей из федерального и республиканского бюджетов. Межведомственными комиссиями все школы допущены к образовательному процессу.

"Самая проблемная по своему состоянию школа республики - аула Джамбичи Красногвардейского района - закрыта на капитальный ремонт, который сейчас активно ведется полностью за счет спонсорских средств. По инициативе врио главы мы провели там сход граждан, по дорожной карте четко определен срок окончания ремонта - 1 января 2018 года. Есть все основания полагать, что мы уложимся в эти сжатые сроки. Сейчас уже заменена кровля здания, ведутся внутренние работы - подсыпка, бетонирование полов", - пояснил Керашев.

По словам министра, у властей региона по законодательству не было возможности привлечь в эту малокомплектную школу, где обучается 74 ребенка, бюджетные деньги. До окончания капремонта детей будут возить в школу соседнего населенного пункта.

Самые проблемы детские сады Адыгеи - в Майкопе и Майкопском районе - также закрыты на капремонт, по окончанию которого будет открыто в общей сложности еще 250 дополнительных мест для малышей.

Он отметил, что для того, чтобы перевести школьников на учебу в первую смену, в республике строят общеобразовательную школу на 990 мест в поселке Яблоновский Тахтамукайского района, ее сдадут до конца этого года. На ее строительство направлено 458 млн рублей, из них 332,5 млн рублей - федеральные средства. Кроме того, республика направила порядка 150 млн рублей на укомплектование школы оборудованием. На 2018 год запланировано строительство еще двух школ на 1100 мест каждая в столице республики и поселке Энем Тахтамукайского района.

"Мы не отрицаем острые моменты, которые существуют в школах, есть жалобы родителей, мы сейчас каждую жалобу активно отрабатываем. По каждой проблемной образовательной организации заведена дорожная карта, где четко указано, к какому сроку должна быть ликвидирована та или иная проблема. Это касается и школ, и детских садов. В ближайшее время мы сможем отчитаться о проделанной нами работе", - сказал глава министерства образования и науки республики.