Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.08:
$ 58.73
€ 70.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На ВЭФ будет работать павильон "Дом амурского тигра"

Общество
31 августа, 4:49 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 31, августа. /ТАСС

В павильоне с помощью панорамного экрана можно будет наблюдать за работой рейдовых групп Охотнадзора по борьбе с браконьерством и увидеть процесс выпуска на волю спасенного людьми тигра

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 31 августа. /ТАСС/. Павильон "Дом амурского тигра" станет частью выставки Восточного экономического форума (ВЭФ) "Улица Дальнего Востока". Размещенная в нем экспозиция расскажет о программах охраны редкого хищника, которые реализуются в регионах Дальнего Востока. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Дальневосточного филиала АНО "Центр "Амурский тигр".

"Павильон Центра "Амурский тигр", получивший название "Дом амурского тигра", будет открыт в течение всего форума на "Улице Дальнего Востока". Возле павильона разместится техника, приобретенная по программе переоснащения Охотнадзора: внедорожники и квадроциклы. После форума они поступят в распоряжение инспекторов и помогут им поддерживать порядок в тайге. Внутри, на общей площади более 80 кв. метров, при помощи фотографий, видео и интерактивных устройств гостям покажут природоохранные, научные и медиапроекты центра",- говорится в сообщении.

Отмечается, что в павильоне с помощью панорамного экрана можно будет наблюдать за работой рейдовых групп Охотнадзора по борьбе с браконьерством и увидеть процесс выпуска на волю спасенного людьми тигра. В видеозоне на экране размерами 2,5 на 4,5 метра будут демонстрироваться кадры амурских тигров, снятые фотоловушками в дикой природе.

Также в дни форума пройдет несколько акций в поддержку программ охраны редких видов. Так, состоится уже традиционный благотворительный аукцион, лотами которого станут три скульптуры амурских тигров в натуральную величину, украшенные узорами: гжель, городецкая роспись и роспись по мотивам иллюстраций Геннадия Павлишина, а так же миниатюрная копия памятника амурским тигрятам, открытого в августе 2017 года в Москве. Все вырученные от аукциона деньги пойдут на финансирование природоохранных программ.

6 сентября пройдет благотворительный забег в защиту амурского тигра и дальневосточного леопарда. Участники пробегут по острову Русскому по двум дистанциям - 1 и 5 км. На старт выйдут бизнесмены и политики - гости ВЭФ и жители города Владивостока.

Экология на ВЭФ

Экологическим вопросам на ВЭФ будет посвящена отельная сессия "Особо охраняемые природные территории - возможности для государства и бизнеса". В ней примут участие вице-премьер Александр Хлопонин, помощник президента РФ - начальник Контрольного управления президента, председатель Наблюдательного совета Центра "Амурский тигр" Константин Чуйченко, министр природных ресурсов Сергей Донской, глава ВТБ Андрей Костин. Участники сессии обсудят вопросы от создания трансграничных охраняемых территорий до рисков, возникающих для заповедных территорий с развитием туризма.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ВЭФ-2017 Владивосток и ВЭФ
Персоны
Донской, Сергей Ефимович Костин, Андрей Леонидович Хлопонин, Александр Геннадиевич Чуйченко, Константин Анатольевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Британский стандарт: чему отечественные вузы могут поучиться у английских коллег
Самшитовый лес, пострадавший от самшитовой огневки
Самшит в огневке: можно ли предотвратить катастрофу в реликтовых кавказских лесах
Без барьеров: как в московском метро готовят собак-поводырей
Фото
2
Бюст Юрия Гагарина установлен в Музее науки в Лондоне
12
Около 22 тыс. человек в ходе "битвы" на "Томатине" израсходовали 160 тонн помидоров
Мирей Матье
20
Мирей Матье открыла юбилейный фестиваль "Спасская башня"
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Певица Линда оказалась среди пешеходов, сбитых грузовиком в центре Москвы
2
Полиция задержала водителя грузовика, сбившего людей в центре Москвы
3
Президент Сингапура сложил свои полномочия
4
FT: лоббист Ринат Ахметшин дал показания перед жюри спецпрокурора Мюллера
5
Кабаева выступает за усложнение программ в современной художественной гимнастике
6
Студенты московского вуза помогли таежной отшельнице Агафье Лыковой подготовиться к зиме
7
Белый дом: Трамп ясно дал понять, что не исключает военного решения по КНДР
Темы дня
Новости партнеров
Реклама