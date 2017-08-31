Улицу в Москве назовут в честь режиссера Эльдара Рязанова

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Одна из московских улиц будет названа в честь режиссера Эльдара Рязанова. Об этом сообщается в четверг на портале мэра и правительства столицы.
Название получит Проектируемый проезд № 6021 в Обручевском районе, расположенный между улицей Обручева и улицей Новаторов. "Протяженность улицы составляет чуть более километра. По соседству с этим местом находится киноклуб-музей "Эльдар", основателем и художественным руководителем которого был Эльдар Рязанов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что решение увековечить имя известного режиссера в топонимике Москвы было принято на заседании городской межведомственной комиссии по наименованию под председательством заместителя мэра Москвы Леонида Печатникова. Ранее предложение увековечить память Эльдара Рязанова поддержали президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.
Эльдар Александрович Рязанов (1927-2015) - советский и российский кинорежиссер, народный артист СССР. Он снял более полусотни кинокартин, многие из которых стали классикой советского кинематографа. Это "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Служебный роман", "Карнавальная ночь", "Берегись автомобиля", "Вокзал для двоих", "Жестокий романс". В 2017 году знаменитому режиссеру исполнилось бы 90 лет.