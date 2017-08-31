Каждый десятый выпускник МГУ уезжает работать за границу

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Примерно 10% выпускников МГУ уезжают работать за рубеж. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции ректор МГУ Виктор Садовничий.

"Это 10%, примерно так", - сказал ректор, отвечая на вопрос, сколько сегодня уезжает выпускников вуза работать за границу.

Он добавил, что раньше ситуация была гораздо хуже. "По моим оценкам, в 90-е годы около четверти студентов МГУ уезжали за рубеж", - отметил ректор.

По словам Садовничего, уехав, многие молодые ученые убеждались, что там тоже есть свои проблемы. "Оказывалось, что там тоже есть свои трудности: и по срокам работы, и по интенсивности, и по результатам. Многие стали понимать, что это не рай, а поездка с большими рисками. С другой стороны, у нас в стране улучшались условия", - сказал ректор МГУ.

Сейчас, по его мнению, условия работы для молодых ученых несравнимы с теми, что были в 90-е. "Процесс утечки мозгов замедлился. Более того, много примеров, когда уехавшие наши профессора хотят вернуться", - подчеркнул Садовничий, добавив, что средняя зарплата профессорско-преподавательского состава в вузе составляет 100 тысяч рублей.