Каждый десятый выпускник МГУ уезжает работать за границу

РФ и КНР планируют произвести не менее 200 тяжелых вертолетов совместного проектаЭкономика и бизнес 31 августа, 12:42
От "Ювентуса" до "Динамо": как сборная России по футболу играла с клубамиСпорт 31 августа, 12:42
Малкин считает, что "Вегас" будет боевой командой в НХЛСпорт 31 августа, 12:33
СМИ: футболист "Спартака" Зе Луиш может перейти в "Депортиво" в следующем сезонеСпорт 31 августа, 12:30
История и традиции исламского праздника жертвоприношения Курбан-байрамОбщество 31 августа, 12:28
"Газпром нефть" планирует увеличить продажи битума в 2017 г. на 6,4%, до 2 млн тоннТЭК 31 августа, 12:11
Садовничий выступил за прием медалистов без экзаменовОбщество 31 августа, 12:10
Источник: "Амкар" арендует у "Ростова" футболиста ЭззатоллахиСпорт 31 августа, 11:57
Орешкин не стал комментировать публикацию о том, что он "фаворит Путина"Экономика и бизнес 31 августа, 11:54
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Примерно 10% выпускников МГУ уезжают работать за рубеж. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции ректор МГУ Виктор Садовничий.
"Это 10%, примерно так", - сказал ректор, отвечая на вопрос, сколько сегодня уезжает выпускников вуза работать за границу.
Он добавил, что раньше ситуация была гораздо хуже. "По моим оценкам, в 90-е годы около четверти студентов МГУ уезжали за рубеж", - отметил ректор.
По словам Садовничего, уехав, многие молодые ученые убеждались, что там тоже есть свои проблемы. "Оказывалось, что там тоже есть свои трудности: и по срокам работы, и по интенсивности, и по результатам. Многие стали понимать, что это не рай, а поездка с большими рисками. С другой стороны, у нас в стране улучшались условия", - сказал ректор МГУ.
Сейчас, по его мнению, условия работы для молодых ученых несравнимы с теми, что были в 90-е. "Процесс утечки мозгов замедлился. Более того, много примеров, когда уехавшие наши профессора хотят вернуться", - подчеркнул Садовничий, добавив, что средняя зарплата профессорско-преподавательского состава в вузе составляет 100 тысяч рублей.