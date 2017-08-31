Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.08:
$ 58.73
€ 70.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Каждый десятый выпускник МГУ уезжает работать за границу

Общество
31 августа, 12:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, августа. /ТАСС

Ректор Виктор Садовничий отметил, что с годами ситуация улучшилась, так как двадцать лет назад около четверти выпускников вуза уезжали за рубеж

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Примерно 10% выпускников МГУ уезжают работать за рубеж. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции ректор МГУ Виктор Садовничий.

"Это 10%, примерно так", - сказал ректор, отвечая на вопрос, сколько сегодня уезжает выпускников вуза работать за границу.

Он добавил, что раньше ситуация была гораздо хуже. "По моим оценкам, в 90-е годы около четверти студентов МГУ уезжали за рубеж", - отметил ректор.

По словам Садовничего, уехав, многие молодые ученые убеждались, что там тоже есть свои проблемы. "Оказывалось, что там тоже есть свои трудности: и по срокам работы, и по интенсивности, и по результатам. Многие стали понимать, что это не рай, а поездка с большими рисками. С другой стороны, у нас в стране улучшались условия", - сказал ректор МГУ.

Сейчас, по его мнению, условия работы для молодых ученых несравнимы с теми, что были в 90-е. "Процесс утечки мозгов замедлился. Более того, много примеров, когда уехавшие наши профессора хотят вернуться", - подчеркнул Садовничий, добавив, что средняя зарплата профессорско-преподавательского состава в вузе составляет 100 тысяч рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Садовничий, Виктор Антонович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Британский стандарт: чему отечественные вузы могут поучиться у английских коллег
Самшитовый лес, пострадавший от самшитовой огневки
Самшит в огневке: можно ли предотвратить катастрофу в реликтовых кавказских лесах
Без барьеров: как в московском метро готовят собак-поводырей
Фото
2
Бюст Юрия Гагарина установлен в Музее науки в Лондоне
12
Около 22 тыс. человек в ходе "битвы" на "Томатине" израсходовали 160 тонн помидоров
Мирей Матье
20
Мирей Матье открыла юбилейный фестиваль "Спасская башня"
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография Людмилы Рюминой
2
Певица Линда оказалась среди пешеходов, сбитых грузовиком в центре Москвы
3
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
4
Умерла народная артистка России Людмила Рюмина
5
Интриганка, танцовщица, игрок: какой была Матильда Кшесинская
6
СМИ: главу Польской туристической организации уволили за позицию по Освенциму
7
СМИ: принцесса Диана была в сознании и могла говорить после автокатастрофы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама