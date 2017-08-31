"Поисковики" будут автоматически получать список запрещенных ресурсов

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Крупнейшие операторы российских поисковых систем будут автоматически уведомляться о перечне ресурсов, доступ к которым был заблокирован Роскомнадзором, чтобы веб-страницы не выпадали в ответах на поисковые запросы пользователей. Об этом в четверг сообщает пресс-служба ведомства.

Накануне в ведомстве состоялось совещание с представителями крупнейших российских поисковых систем ("Яндекс", "Спутник", поиск Mail.ru). Стороны обсудили механизмы исполнения законов, обязывающих операторов поисковых систем удалять из поисковой выдачи сведения об информационных ресурсах, доступ к которым ограничивается на территории России.

"В ходе совещания была выработана консолидированная позиция по реализации новых требований законодательства. Определено, что перечень заблокированных ресурсов, которые полежат удалению из поисковой выдачи, будет передаваться операторам поисковых систем в автоматизированном режиме", - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, достигнуты предварительные договоренности о том, что проверка исполнения поисковиками закона будет осуществляться посредством взаимодействия информационных систем Роскомнадзора и операторов поисковых систем.

Роскомнадзор напоминает, что новые требования к операторам поисковых систем содержатся в федеральных законах о блокировке веб-зеркал, пиратских сайтов и о государственном регулировании использования анонимайзеров и VPN). Законы вступают в силу соответственно 1 октября и 1 ноября этого года.