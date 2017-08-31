В Псковскую область направят 56 школьных автобусов повышенной безопасности

ТАСС, 31 августа. Псковская область получит к концу года 56 школьных автобусов повышенной безопасности, оснащенных устройством вызова экстренных служб по сигналам ГЛОНАСС. Первые девять автобусов уже отправились в районы области, сообщили в четверг в пресс-службе администрации региона.

"В преддверии нового учебного года мы получаем подарок от правительства РФ в лице Министерства образования и Министерства промышленности и торговли. Это первая партия из 56 автобусов, которые придут к нам до конца года", - цитирует пресс-служба первого замгубернатора региона Веру Емельянову.

По данным властей, в 2016 году Псковская область получила 110 новых автобусов. В регионе насчитывается более сотни малочисленных школ, каждый день на автобусах перевозят более 5 тыс. школьников и 780 учителей.

Как отметили в администрации, в этом году автобусы марок ПАЗ и "КАВЗ" направят в девять районов, где заменят старый школьный транспорт 2004-2007 годов, на них будут возить детей не только на учебу, но и на концерты, выставки и соревнования. Новые школьные автобусы отличаются повышенным уровнем безопасности, оснащены устройством вызова экстренных служб по сигналам ГЛОНАСС. Для учащихся младших классов в транспорте оборудованы невысокие ступеньки и специальные сидения с ремнями безопасности и стеллажами для ранцев. В каждом ряду сидений предусмотрена сигнальная кнопка "Просьба об остановке".