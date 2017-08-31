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Патриарх Кирилл освятил памятник Владимиру Мономаху в Смоленске

Общество
31 августа, 15:38 UTC+3 СМОЛЕНСК СМОЛЕНСК 31, августа. /ТАСС

Патриарх также встретился с губернатором Смоленской области Алексеем Островским

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СМОЛЕНСК, 31 августа. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в четверг освятил памятник святому князю Владимиру Мономаху, установленный на Соборном холме в Смоленске.

"Здесь воздвигнут этот замечательный монумент не случайно. Если бы князь Владимир не принес образ чудотворной Одигитрии в Смоленск, не заложил бы первоначальный собор на том месте, где ныне стоит наш Смоленский кафедральный собор, то, наверное, и не было бы княжества Смоленского с такой огромной исторической ролью, какую сыграло это княжество", - сказал патриарх, выступая на площади у храма.

Предстоятель Русской православной церкви также встретился с губернатором Смоленской области Алексеем Островским. Он вспомнил о том, как нес духовное служение в 1984-1989 годах в сане архиепископа Смоленского и Вяземского после освобождения от должности ректора ленинградских духовных академии и семинарии.

"Нет негативных чувств, связанных с тяжелым прошлым. Вспоминаю все очень радостно, эти годы были связаны с самым началом возрождения духовной жизни в нашей стране. А Смоленская епархия была в то время самой бедной, очень было мало храмов. Экономическое положение было очень тяжелым, особенно на селе", - сказал предстоятель РПЦ на встрече с губернатором.

Патриарх Кирилл отметил, что в последние годы заметил положительные изменения в жизни населения Смоленской области, а также в сфере сельского хозяйства.

В свою очередь Островский сказал, что в регионе не все проблемы пока решены. "Действительно, за последние годы, есть позитивные тенденции в самых разных сферах жизни. При этом, я, к сожалению, вынужден констатировать, как бы это ни было больно, что люди живут, к сожалению, очень и очень тяжело. Самое тяжелое, это, когда задают вопросы, на которые у меня по объективным и субъективным причинам у меня нет ответов", - сказал губернатор.

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