Минэкологии Подмосковья определит источник неприятных запахов в Балашихе и Реутове

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Инспекторы эконадзора Подмосковья в ночь на четверг взяли пробы атмосферного воздуха в ближайших к закрытому мусорному полигону Кучино муниципалитетах Московской области - в городах Балашихе и Реутове, чтобы определить источник неприятного запаха. Об этом в четверг сообщили в министерстве экологии и природопользования Московской области.

"Лабораторный анализ проб будет проведен в рамках мониторинга качества атмосферного воздуха в этих городских округах. Целью этой работы является определение основных источников негативного воздействия на окружающую среду", - сообщили в ведомстве.

Местные жители неоднократно жаловались на качество воздуха в этих муниципалитетах. По их словам, после закрытия полигона неприятный запах сохраняется.

Всего на территории этих округов есть три источника неприятных запахов: замороженный мусорный полигон Кучино, бывший склад нефтепродуктов министерства обороны РФ в Балашихе и мусоросортировочный комплекс в Реутове, добавили в Минэкологии области, отметив, что все эти объекты министерство держит на особом контроле.

"Мониторинг ситуации в городских поселениях (Реутов и Балашиха - прим. ТАСС) будет продолжаться до тех пор, пока местные предприятия и организации не предпримут все возможные меры для нормализации экологической обстановки", - процитировали в пресс-службе ведомства министра экологии Московской области Александра Когана.