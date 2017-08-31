Минэкологии Подмосковья определит источник неприятных запахов в Балашихе и Реутове

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Инспекторы эконадзора Подмосковья в ночь на четверг взяли пробы атмосферного воздуха в ближайших к закрытому мусорному полигону Кучино муниципалитетах Московской области - в городах Балашихе и Реутове, чтобы определить источник неприятного запаха. Об этом в четверг сообщили в министерстве экологии и природопользования Московской области.
"Лабораторный анализ проб будет проведен в рамках мониторинга качества атмосферного воздуха в этих городских округах. Целью этой работы является определение основных источников негативного воздействия на окружающую среду", - сообщили в ведомстве.
Местные жители неоднократно жаловались на качество воздуха в этих муниципалитетах. По их словам, после закрытия полигона неприятный запах сохраняется.
Всего на территории этих округов есть три источника неприятных запахов: замороженный мусорный полигон Кучино, бывший склад нефтепродуктов министерства обороны РФ в Балашихе и мусоросортировочный комплекс в Реутове, добавили в Минэкологии области, отметив, что все эти объекты министерство держит на особом контроле.
"Мониторинг ситуации в городских поселениях (Реутов и Балашиха - прим. ТАСС) будет продолжаться до тех пор, пока местные предприятия и организации не предпримут все возможные меры для нормализации экологической обстановки", - процитировали в пресс-службе ведомства министра экологии Московской области Александра Когана.