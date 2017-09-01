Новгородская область потратит федеральные субсидии на школы, больницы и дороги

ТАСС, 1 сентября. Новгородская область направит полученные в 2017 году федеральные гранты и субсидии на общую сумму порядка 2 млрд руб. на строительство и ремонт объектов социальной сферы, возведение дорог и приведение в порядок канализационного коллектора и главной насосной станции в городе Валдае. Об этом в интервью ТАСС рассказал временно исполняющий обязанности губернатора региона Андрей Никитин.

"Суммарно получается около 2 млрд рублей [грантов]", - сказал Никитин. "Деньги пойдут на 26 объектов. Это школы, детсады, больницы, которые будем ремонтировать по всей области. В каждом случае деньги относительно небольшие, но для тех, кому они предназначены, важные и нужные", - добавил он.

Врио главы региона также отметил, что правительственный грант на сумму 180 млн рублей направят на ремонт трех объектов: больницы, интерната и дома престарелых. Кроме того, 250 млн рублей, формально обозначенных как "субсидия на иные бюджетные цели", по словам Никитина, потратят "на недостроенные объекты". "Это ФОКи [физкультурно-оздоровительные комплексы], дома культуры, библиотеки, закупка лекарств", - отметил он. Также, сказал Никитин, области предоставили 1,25 млрд рублей на ремонт дорог.

Спасти озеро Валдай

В июле 2017 года правительство РФ одобрило выделение субсидий в размере более 114 млн рублей на строительство канализационного коллектора и главной насосной станции в городе Валдае. "Тоже серьезная проблема, поскольку на сегодняшний день все нечистоты из города могли попасть в озеро", - подчеркнул Никитин. Реализация проекта позволит остановить загрязнение Валдайского озера аварийными стоками.

По жалобам местных жителей во время проведенной в июне 2017 года "прямой линии" с врио губернатора, главный канализационный коллектор находится в ветхом состоянии, и в результате его прорывов аварийные стоки загрязняют заповедное озеро. Общая стоимость ремонта коллектора составит 245 млн рублей – помимо средств, выделенных правительством РФ, 70 млн 210 тыс. рублей - бюджет области и 44,8 млн рублей выделит концессионер.

По данным правительства Новгородской области, консолидированный бюджет региона составляет 34,6 млрд рублей, из них 5,5 млрд - федеральные средства.