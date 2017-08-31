Проверкой загрязняющих Байкал объектов займутся три управления Росприроднадзора

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Проверкой объектов, оказывающих негативное влияние на Байкал, совместно с Генпрокуратурой займутся три региональных управления Росприроднадзора.

СПЕЦПРОЕКТ Байкал: экологические проблемы великого озера Как не допустить катастрофы в одной из редчайших экосистем планеты

Об этом в четверг сообщил ТАСС пресс-секретарь Минприроды России Николай Гудков.

"Сразу три управления Росприроднадзора принимают участие в проверке соблюдения законодательства на Байкальской природной территории. Это управления по Иркутской области, Республике Бурятии и Байкальское управление. Ревизия направлена на выявление и пресечение нарушений, связанных с соблюдением режима охраны озера", - пояснил Гудков.

Представитель Минприроды добавил, что природоохранные ведомства интересуют факты загрязнения водных объектов, нарушения правил обращения с отходами и незаконной добычи общераспространенных полезных ископаемых.