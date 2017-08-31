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Проверкой загрязняющих Байкал объектов займутся три управления Росприроднадзора

Общество
31 августа, 19:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, августа. /ТАСС

Как сообщили в Минприроды, речь идет об управлениях по Иркутской области и Республике Бурятии, а также о Байкальском управлении

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Проверкой объектов, оказывающих негативное влияние на Байкал, совместно с Генпрокуратурой займутся три региональных управления Росприроднадзора.

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Об этом в четверг сообщил ТАСС пресс-секретарь Минприроды России Николай Гудков.

"Сразу три управления Росприроднадзора принимают участие в проверке соблюдения законодательства на Байкальской природной территории. Это управления по Иркутской области, Республике Бурятии и Байкальское управление. Ревизия направлена на выявление и пресечение нарушений, связанных с соблюдением режима охраны озера", - пояснил Гудков.

Представитель Минприроды добавил, что природоохранные ведомства интересуют факты загрязнения водных объектов, нарушения правил обращения с отходами и незаконной добычи общераспространенных полезных ископаемых.

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