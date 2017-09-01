ТАСС 113 лет: классика новостей в формате современности

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Ведущее российское информационное агентство отмечает очередной день рождения. Сохраняя классические стандарты работы с информацией, ТАСС меняется вместе с миром, о котором делает порядка 1,5 тыс. новостей ежедневно.

"Современные СМИ существуют в условиях серьезной конкуренции за читателя, зрителя, пользователя. Информация распространяется с огромной скоростью, и вопрос ее достоверности становится ключевым. Давать объективные и качественные новости - задача, с которой, как мне кажется, ТАСС достойно справляется", - считает генеральный директор агентства Сергей Михайлов.

Своим днем рождения ТАСС считает 1 сентября, поскольку эта дата стала первым рабочим днем Санкт-Петербургского телеграфного агентства в 1904 году. За более чем 100-летнюю историю агентство стало одной из самых авторитетных мировых информационных структур. В ТАСС, имеющем широкую корреспондентскую сеть (68 зарубежных представительств в 63 странах мира и 70 региональных центров и корпунктов в России), работают более 1,8 тыс. человек.

"Авторитет ТАСС на внешнем рынке растет. Все чаще мы видим, что именно наша информация востребована зарубежными коллегами. Они нас цитируют, советуются. У нас очень тесные контакты с крупнейшими международными агентствами. И это развитие будет продолжаться", - заявил первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман.

Он напомнил, что ТАСС создана Всемирная ассоциация русской прессы - единственное всемирное объединение русскоязычных журналистов.

Новые кадры

В июне 2017 года ТАСС вошел в десятку самых желанных работодателей для студентов, изучающих гуманитарные науки, по версии международной корпорации Universum.

За последние годы в агентство пришло много молодых сотрудников, многие из них - выпускники ведущих вузов страны: МГУ имени Ломоносова, МГИМО, ВШЭ, РАНХиГС, Московского государственного лингвистического института и Института русского языка имени Пушкина. Если в 2012 году в агентстве работали 480 сотрудников в возрасте от 25 до 44 лет, то к концу прошлого года их число выросло более чем в два раза.

Студентка магистратуры МГИМО Евгения Маркова, успешно прошедшая учебную практику, поступила на стажерскую программу и познает тонкости журналистики в сфере культуры под шефством специального корреспондента ТАСС Ольги Свистуновой, которая уже 40 лет работает в агентстве. "Да, профессия журналиста не для каждого, это ненормированный рабочий график, но при этом постоянная динамика и испытание на прочность. Я счастлива, что свой первый журналистский опыт получаю именно в ТАСС", - сказала Маркова.

"Попасть в ТАСС для меня было мечтой с момента поступления на журфак МГУ в 2005 году. Мне очень повезло, что уже на втором курсе посчастливилось окунуться в захватывающую работу журналиста информационного агентства, статус которого во всем мире непоколебим", - отметила корреспондент ТАСС в Париже Арина Лебедева.

"Мне кажется, нет школы журналистской жизни лучше, чем здесь", - поддержала коллегу Анастасия Носова, корреспондент редакции социальной и гуманитарной информации.

"Я начал работать в ТАСС в 2013 году и не думал, какое важное место он займет в моей жизни. Прежде всего, ТАСС - это дружный коллектив профессионалов, которые по-настоящему и в любое время дня и ночи любят свою работу и готовы на все, чтобы выполнить ее на высшем уровне", - уверен корреспондент ТАСС в Пекине Роман Баландин.

ТАСС в 2017 году

ТАСС является самым цитируемым источником информации в российских СМИ, что ежемесячно подтверждается данными компании "Медиалогия".

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