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Школьники Дагестана посадят деревья в "Парке ангелов" в Беслане в память о жертвах теракта

Общество
1 сентября, 1:39 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 1, сентября. /ТАСС

Траурные мероприятия также пройдут в школе №1, где террористы держали заложников, и у памятника "Древо скорби" на мемориальном кладбище Беслана

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ВЛАДИКАВКАЗ, 1 сентября. /ТАСС/. Трехдневная вахта памяти, посвященная погибшим в 2004 году во время теракта в бесланской школе №1, начнется в Беслане 1 сентября. Как сообщили ТАСС в пресс-службе главы и правительства Северной Осетии, впервые школьники из Дагестана посадят деревья в "Парке ангелов", созданном в память о погибших.

"Сценарий траурных мероприятий за эти годы не изменился. В день захвата школы 1 сентября в 09:15 мск, когда раздался первый выстрел террористов, во дворе школы раздастся школьный звонок и начнется возложение цветов. Первый день вахты завершится заупокойной службой", - сказал собеседник агентства.

В школьном спортзале, где держали заложников, около фотографий погибших будут зажигать свечи, во двор школы принесут игрушки и воду, которую террористы в течение трех дней не позволяли пить заложникам. Свечи будут и в домах жителей республики, которые каждый год откликаются на призыв общественной организации "Матери Беслана" зажигать поминальные свечи в окнах своих квартир. К памятнику "Древо скорби" на мемориальном кладбище Беслана, где похоронены жертвы теракта, традиционно будут нести цветы. Многие фирмы такси обещают бесплатно возить к "Древу скорби" и в школу №1 всех желающих.

Во Владикавказе погибших будут вспоминать у спроектированной по эскизам бесланских школьников памятной стелы на Мемориале славы, пройдут акции и у памятников детям Беслана в Москве, Санкт-Петербурге и итальянском городе Кастельново-ди-Сотто.

В Беслане традиционно будет совершен крестный ход с фотографиями погибших от храма во дворе школы до мемориального комплекса "Древо скорби". Там под звук метронома будут перечислены имена и фамилии погибших, после чего бесланские школьники одновременно выпустят в небо 334 белых воздушных шара - именно столько человек погибло в результате теракта в Беслане. Запустят шары в небо в память о жертвах трагедии и в ряде российских вузов.

В результате захвата террористами в 2004 году бесланской школы №1 в заложниках оказались более 1 тыс. 200 человек. Погибли и позднее скончались от ранений 334 человека, из них 186 - дети. Инвалидами стали 126 бывших заложников, из которых 70 - дети, многие из них до сих пор нуждаются в реабилитации.

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