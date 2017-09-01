Валентина Матвиенко приняла участие в открытии новой школы в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко приняла участие в открытии новой школы в Калининском районе Санкт-Петербурга 1 сентября. Школа построена в новом жилом массиве на севере города.

"Сегодня более 15 млн мальчишек и девчонок по всей стране сядут за школьные парты, и самый волнительный день у первоклассников. Вы сегодня такие красивые и нарядные и, конечно, повзрослевшие. Сегодня вы делаете первый шаг в страну знаний, вас ждет много новых знаний, открытий", - сказала она, выступая на торжественной линейке.

Валентина Матвиенко вместе с губернатором Петербурга Георгием Полтавченко осмотрела здание школы. "Здесь созданы все условия для качественного образования с применением информационных технологий, бассейны. Подобран замечательный коллектив", - отметила она.