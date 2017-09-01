Валентина Матвиенко приняла участие в открытии новой школы в Петербурге

Геркус: Дзюба не перешел в "Локомотив" по многим обстоятельствамСпорт 1 сентября, 11:23
Женская сборная России по футболу сохранила 25-е место в рейтинге ФИФАСпорт 1 сентября, 11:20
Эксперт: энергосбережение может стать одним из драйверов экономического ростаНовости партнеров 1 сентября, 11:12
Фурсенко: ФК "Зенит" сократил зарплатную ведомость на 15%Спорт 1 сентября, 11:10
Nikkei: Canon возвращает производство в ЯпониюЭкономика и бизнес 1 сентября, 11:05
Бывший глава департамента спорта ЯНАО получил шесть лет колонии за коррупциюНовости Урала 1 сентября, 11:03
Лавров: РФ настаивает на оперативной отправке помощи в зоны деэскалации в СирииПолитика 1 сентября, 11:03
Власти Подмосковья закрыли мусорный полигон "Кулаковский"Общество 1 сентября, 10:58
В ожидании заказов: американский ВПК зарабатывает на ракетно-ядерной программе КНДРМеждународная панорама 1 сентября, 10:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко приняла участие в открытии новой школы в Калининском районе Санкт-Петербурга 1 сентября. Школа построена в новом жилом массиве на севере города.
"Сегодня более 15 млн мальчишек и девчонок по всей стране сядут за школьные парты, и самый волнительный день у первоклассников. Вы сегодня такие красивые и нарядные и, конечно, повзрослевшие. Сегодня вы делаете первый шаг в страну знаний, вас ждет много новых знаний, открытий", - сказала она, выступая на торжественной линейке.
Валентина Матвиенко вместе с губернатором Петербурга Георгием Полтавченко осмотрела здание школы. "Здесь созданы все условия для качественного образования с применением информационных технологий, бассейны. Подобран замечательный коллектив", - отметила она.