Лавров поздравил учеников гимназии им. Е. М. Примакова с Днем знаний

ДЕРЕВНЯ РАЗДОРЫ /Московская область/, 1 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принял участие в открытии Областной гимназии им. Е. М. Примакова, расположенной в деревне Раздоры Московской области. Глава МИД РФ выступил на торжественной линейке, посвященной Дню знаний, и вместе с первоклассниками выпустил в небо связку воздушных шаров.

"Это еще один очень важный шаг в деле увековечивания памяти выдающегося политического, государственного деятеля, дипломата и ученого, каким был Евгений Максимович, - сказал Лавров на торжественной линейке. - Одной из его очень важных черт было умение учиться, причем до самых последних дней, умение слушать, умение работать в команде, но при этом всегда оставаться самостоятельным".

"Я думаю, что ваши прекрасные учителя постараются сделать все, чтобы вы тоже учились думать самостоятельно, работать самостоятельно и уметь при этом работать в команде, дружить, общаться и извлекать из общения все для того, чтобы становиться более развитой личностью, которая будет помогать своей стране решать те проблемы, которые перед нами стоят с прекрасным знанием нашей истории, традиций и нашего законного места в международных делах", - добавил глава МИД РФ.

Лавров выразил уверенность, что новая школа, учебные классы которой он осмотрел перед церемонией открытия, станет местом, где всем ученикам будет комфортно и уютно получать новые знания. "Желаю вам стать настолько удачливыми в этой жизни, чтобы много-много лет спустя, когда на такой линейке новые первоклассники и новые губернаторы, министры и преподаватели будут отмечать большой юбилей этой школы, открывающий эту церемонию человек сказал: мы должны всегда помнить, что в этой школе учились такие великие люди и чтобы затем назывались ваши имена", - завершил речь Лавров.

Затем глава МИД РФ вместе с учениками одного из начальных классов выпустил в небо связку воздушных шаров в честь открытия школы и начала нового учебного года. Перед тем как покинуть гимназию и отправиться в МГИМО, где у министра запланирована встреча со студентами, Лавров оставил запись в книге почетных гостей, еще раз пожелав успехов ученикам и преподавателям гимназии.