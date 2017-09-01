Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 58.06
€ 69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Москве отметят 425-летие Садового кольца

Общество
1 сентября, 13:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, сентября. /ТАСС

На городских площадках покажут фильмы-экскурсии об истории магистрали, а артисты театров прочитают о Садовом кольце стихотворения

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Интерактивный праздник "Стань частью истории", приуроченный к 425-летию одной из главных московских магистралей - Садового кольца - состоится 5 сентября. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

"Москвичи 5 сентября смогут отпраздновать юбилей Садового кольца и посетить специальные городские площадки, на которых установят мультимедийные комплексы для показа фильмов-экскурсий о ключевых фактах из истории магистрали и прилегающих к ней достопримечательностей", - сказал представитель пресс-службы.

Он уточнил, что площадки с трибунами для зрителей откроются в 18:00 мск 5 сентября на Триумфальной, Делегатской, Большой Сухаревской, Лермонтовской и Серпуховской площадях, улице Зацепский Вал, в парке "Музеон" и у станции метро "Парк культуры".

"Москвичи и гости города не только окунутся в историю Садового кольца с помощью архивных материалов и анимации. На празднике выступят артисты городских театров, которые прочитают стихотворения о Садовом кольце и его улицах, разыграют сцены из советских и российских фильмов и пьес, действие которых разворачиваются в этих краях", - отметили в мэрии.

По словам представителя пресс-службы, длительность одного интерактивного сеанса составит около полутора часов. "При этом с помощью современных технологий зрители смогут увидеть на экране самих себя, стать главными героями той или иной исторической реальности", - отметил он. В программу праздника также войдут архивные фильмы про довоенную Москву под аккомпанемент духовых оркестров и ретроспектива картин, созданных на киностудии Ханжонкова.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Что изменится для школьников и студентов в новом учебном году
Праздничная молитва во время Курбан-байрама у Московской Соборной мечети в 2015 году
История и традиции исламского праздника жертвоприношения Курбан-байрам
Британский стандарт: чему отечественные вузы могут поучиться у английских коллег
Фото
10
Более 200 тыс. верующих отпраздновали Курбан-байрам в Москве
3
20 лет спустя: ограда Кенсингтонского дворца вновь превратилась в мемориал принцессы Дианы
21
Forbes опубликовал список самых влиятельных россиян столетия
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Мартин Шульц назвал российский Крым свершившимся фактом
2
Лоукостера "Победа" оштрафовали за требование оплатить провоз портфеля
3
Президент Польши: нельзя забывать, кто был жертвой, а кто агрессором Второй мировой войны
4
Власти Крыма не зафиксировали вещание в регионе украинских телеканалов
5
Клинцевич: объявление Сороса террористом будет означать подрыв основ существования США
6
В районе схода селя в КБР могут находиться 7,7 тыс. человек
7
Путин проводит открытый урок на форуме "Проектория". Видеотрансляция
Темы дня
Новости партнеров
Реклама