В Москве отметят 425-летие Садового кольца

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Интерактивный праздник "Стань частью истории", приуроченный к 425-летию одной из главных московских магистралей - Садового кольца - состоится 5 сентября. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

"Москвичи 5 сентября смогут отпраздновать юбилей Садового кольца и посетить специальные городские площадки, на которых установят мультимедийные комплексы для показа фильмов-экскурсий о ключевых фактах из истории магистрали и прилегающих к ней достопримечательностей", - сказал представитель пресс-службы.

Он уточнил, что площадки с трибунами для зрителей откроются в 18:00 мск 5 сентября на Триумфальной, Делегатской, Большой Сухаревской, Лермонтовской и Серпуховской площадях, улице Зацепский Вал, в парке "Музеон" и у станции метро "Парк культуры".

"Москвичи и гости города не только окунутся в историю Садового кольца с помощью архивных материалов и анимации. На празднике выступят артисты городских театров, которые прочитают стихотворения о Садовом кольце и его улицах, разыграют сцены из советских и российских фильмов и пьес, действие которых разворачиваются в этих краях", - отметили в мэрии.

По словам представителя пресс-службы, длительность одного интерактивного сеанса составит около полутора часов. "При этом с помощью современных технологий зрители смогут увидеть на экране самих себя, стать главными героями той или иной исторической реальности", - отметил он. В программу праздника также войдут архивные фильмы про довоенную Москву под аккомпанемент духовых оркестров и ретроспектива картин, созданных на киностудии Ханжонкова.