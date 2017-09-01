Памятные доски Зое и Александру Космодемьянским открыли в Москве

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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Памятные доски Зое и Александру Космодемьянским, Павлу Гражданинову и Георгию Лашину установили на здании столичной школы №201, где учились Герои Советского Союза. Торжественная церемония была приурочена ко Дню знаний, сообщили в пресс-службе Российского военно-исторического общества (РВИО).
В обществе подчеркнули, что школа №201 - одна из старейших в Северном округе Москвы и в будущем году отметит 100-летие. Во время Великой Отечественной войны более 160 выпускников сражались на фронте, 58 учеников и четыре учителя погибли. В 1956 году школе было присвоено имя Зои и Александра Космодемьянских, а в 1961 открыт музей.
"Программа по установке на зданиях школ памятных досок Героям Советского Союза, получившим это звание за подвиги, совершенные в годы Великой Отечественной войны, действует уже три года. Такие доски (их почти две тысячи) установлены в большинстве регионов нашей страны. Мы продолжаем выявлять имена Героев, продолжаем находить здания их школ и считаем это одним из способов сохранить преемственность поколений", - цитирует пресс-служба исполнительного директора РВИО Владислава Кононова.
Также мемориальные доски в пятницу были торжественного открыты в Санкт-Петербурге, Воронежской, Ивановской, Курганской, Саратовской и других областях. В ближайшее время еще 26 памятных знаков будут установлены в столице, 13 - в Санкт-Петербурге.