Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 58.06
€ 69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Памятные доски Зое и Александру Космодемьянским открыли в Москве

Общество
1 сентября, 15:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, сентября. /ТАСС

Доски установлены в здании одной из старейших в городе школ № 201, где учились Герои Советского Союза

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Памятные доски Зое и Александру Космодемьянским, Павлу Гражданинову и Георгию Лашину установили на здании столичной школы №201, где учились Герои Советского Союза. Торжественная церемония была приурочена ко Дню знаний, сообщили в пресс-службе Российского военно-исторического общества (РВИО).

Смотрите также
Для советских школьников Зоя Космодемьянская была одним из главных героев Великой Отечественной войны

История Зои Космодемьянской без идеологии и мифов

В обществе подчеркнули, что школа №201 - одна из старейших в Северном округе Москвы и в будущем году отметит 100-летие. Во время Великой Отечественной войны более 160 выпускников сражались на фронте, 58 учеников и четыре учителя погибли. В 1956 году школе было присвоено имя Зои и Александра Космодемьянских, а в 1961 открыт музей.

"Программа по установке на зданиях школ памятных досок Героям Советского Союза, получившим это звание за подвиги, совершенные в годы Великой Отечественной войны, действует уже три года. Такие доски (их почти две тысячи) установлены в большинстве регионов нашей страны. Мы продолжаем выявлять имена Героев, продолжаем находить здания их школ и считаем это одним из способов сохранить преемственность поколений", - цитирует пресс-служба исполнительного директора РВИО Владислава Кононова.

Также мемориальные доски в пятницу были торжественного открыты в Санкт-Петербурге, Воронежской, Ивановской, Курганской, Саратовской и других областях. В ближайшее время еще 26 памятных знаков будут установлены в столице, 13 - в Санкт-Петербурге.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
День знаний - 2017
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Что изменится для школьников и студентов в новом учебном году
Праздничная молитва во время Курбан-байрама у Московской Соборной мечети в 2015 году
История и традиции исламского праздника жертвоприношения Курбан-байрам
Британский стандарт: чему отечественные вузы могут поучиться у английских коллег
Фото
10
Более 200 тыс. верующих отпраздновали Курбан-байрам в Москве
3
20 лет спустя: ограда Кенсингтонского дворца вновь превратилась в мемориал принцессы Дианы
21
Forbes опубликовал список самых влиятельных россиян столетия
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Президент Польши: нельзя забывать, кто был жертвой, а кто агрессором Второй мировой войны
2
Клинцевич: объявление Сороса террористом будет означать подрыв основ существования США
3
Мартин Шульц назвал российский Крым свершившимся фактом
4
Россия отреагирует на ноту США по закрытию дипобъектов РФ
5
Путин: лидер по созданию искусственного интеллекта станет властелином мира
6
Лоукостер "Победа" оштрафовали за требование оплатить провоз портфеля
7
Украина вводит с 1 января 2018 года биоконтроль для иностранных граждан, включая РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама