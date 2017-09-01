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Глава Дагестана открыл в Каспийске одну из самых крупных школ в республике

Общество
1 сентября, 14:55 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 1, сентября. /ТАСС

Школа рассчитана на 1224 учебных места

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МАХАЧКАЛА, 1 сентября. /ТАСС/. Республиканский центр образования - одну из самых больших школ в Дагестане, которая рассчитана на 1224 учебных места, - открыл в городе Каспийске в пятницу глава республики Рамазан Абдулатипов. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

"Открытие этой школы - большой праздник. (…) Это не просто школа. Мы хотим, чтобы это стало базовым образовательным центром для Каспийска. Здесь должны быть лаборатории, методически кабинеты - все условия для качественного образования", - сказал на церемонии открытия Абдулатипов.

"Сегодня Дагестан сдает 15 школ, до конца года - еще 12. Это 27 школ. Из 160 школ, которые сдаются до конца этого года в России, 27 находятся в Дагестане. Это поддержка президента Российской Федерации, председателя правительства России и наша с вами совместная работа, и эту работу мы будем продолжать и дальше", - отметил руководитель региона.

"Открытие этого центра - знаковое событие для нас. Наш центр будет не только давать знания по всем школьным предметам. Здесь созданы все условия для получения качественного дополнительного образования. Наш центр также будет тесно сотрудничать со всеми вузами Республики Дагестан", - сообщила учитель русского языка и литературы новой школы Марина Шабанова.

Библиотека в подарок

Рамазан Абдулатипов вручил школе свидетельство о получении библиотеки художественной литературы в 200 книг и лаборатории технического творчества "Фаблаб".

В завершение глава республики вместе с вице-премьером региона Екатериной Толстиковой, министром образования и науки региона Шахабасом Шаховым и мэром Каспийска Магомедом Абдуллаевым осмотрел школу и пообщался с учащимися.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства образования и науки Дагестана, Республиканский центр образования в Каспийске, который является одной из самых крупных школ региона и рассчитан на 1224 места, построен в рамках программы "Содействие созданию в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных организациях на 2016-2025 годы".

Школа площадью 32 тыс. кв. метров, строительство которой было начато в марте 2016 года, оборудована и оснащена самым современным оборудованием. Здесь имеются два плавательных бассейна, два спортивных зала для разных видов спорта.

"Строительство этой школы позволило нам разгрузить трехсменную школу города. Сама новая школа будет функционировать в односменном режиме. Преподавательский состав уже сформирован", - цитирует министра образования и науки Дагестана Шахабаса Шахова его пресс-служба.

По данным Минобрнауки Дагестана, 1 сентября в республике открыли 13 новых школ и пять детских садов. На начало 2017 года в республике имелось более 1450 школ.

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