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Медведев поздравил студентов и преподавателей вузов России с Днем знаний

Общество
1 сентября, 16:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, сентября. /ТАСС

Премьер-министр, в частности, поздравил коллектив и учащихся Сибирского федерального университета, РАНХиГС, Южного федерального университета и Московской школы управления "Сколково"

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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев направил поздравления с Днем знаний преподавателям, студентам и аспирантам ряда российских вузов. Тексты поздравительных телеграмм размещены в пятницу на сайте правительства РФ.

В обращении к преподавателям и студентам Сибирского федерального университета премьер отметил, что "сильный профессорско-преподавательский состав [этого вуза], который унаследовал лучшие традиции отечественной высшей школы", готовит компетентных инженеров и нефтяников, металлургов и строителей, менеджеров нового типа, обладающих современными знаниями, нестандартным мышлением и способных решать непростые задачи. Медведев подчеркнул, что именно в таких профессионалах сегодня нуждается Россия.

"Наше будущее во многом зависит от вас - представителей нового поколения ученых, инженеров, врачей и учителей, которыми вы скоро станете", - написал глава правительства в поздравлении студентам и коллективу Южного федерального университета. Он выразил уверенность в том, что "состояться в профессии, получить прочные современные знания и сделать успешную карьеру" студеном этого вуза "помогут замечательные преподаватели, которые работают в Южном федеральном университете".

В поздравлении коллективу Российской академии народного хозяйства и государственной службы премьер-министр охарактеризовал РАНХиГС как уникальный образовательный и научный центр, занимающий лидирующее положение в подготовке управленческой элиты и руководящих кадров высшего звена. "Здесь создана особая творческая атмосфера, <...> особое внимание уделяется научной работе, исследованиям в области экономики и социальной сферы, которые используются в практической деятельности органами исполнительной власти", - отметил он.

В телеграмме коллективу Московской школы управления "Сколково" Медведев отметил, что гордостью учебного заведения являются его выпускники - "высокие профессионалы, которые сегодня с успехом работают и в бизнесе, и на государственной службе". По его словам, в бизнес-школе создано уникальное интеллектуальное пространство, где применяются новаторские программы обучения, а практические знания преобладают над теорией. Премьер подчеркнул, что в стенах школы готовят новое поколение управленцев и предпринимателей, современно мыслящих специалистов, которые умеют творчески подходить к работе, генерировать интересные идеи и инициативы.

Дмитрий Медведев является председателем попечительского совета Южного федерального университета, Сибирского федерального университета и Московской школы управления "Сколково".

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