В Литве в школах будут изучать военное дело

ВИЛЬНЮС, 1 сентября. /Корр. ТАСС Владимир Иванов/. Новый учебный год в общеобразовательных школах Литвы будет на 10 дней дольше, чем раньше, появятся уроки военной подготовки.

"Систему образования ожидают большие перемены на пути нового качества воспитательной работы и формирования прогрессивного общества Литвы будущего", - отметила президент Даля Грибаускайте, поздравляя страну с Днем знаний. Она пожелала школьникам не только успеха в освоении научных истин, но и найти себе друзей. "Друзья со школы остаются на всю жизнь", - сказала президент.

Главным нововведением школьного года является то, что он продлится на 10 дней дольше, чем раньше. Это была поддержанная правительством идея министра образования и науки Юргиты Петраускене. "Каждый второй день - контрольная, не менее трех часов ежедневно - на приготовление домашних заданий… Эту чрезмерную нагрузку следует уменьшить продлением учебного года", - отмечала она.

По словам министра, продолжительность учебного года в Литве, составлявшая до сих пор 32 недели для первоклассников и 34 недели для других классов, одна из самых коротких в Европе (во многих странах - 37-40 недель). Зато каникулы - одни из самых длинных. Школьные программы с продлением учебного года пересмотрены не были, просто нагрузку, как утверждается, распределят более равномерно. Использование дополнительной 10-дневки оставлено на усмотрение школьных коллективов.

Для старшеклассников с этого года вводится факультатив начальной военной подготовки. "Речь идет о патриотическом воспитании, обозначении угроз безопасности Литвы, об ознакомлении с темами защиты отечества, о гражданской обороне и различных формах гражданского сопротивления", - отмечал приветствовавший это начинание премьер-министр Саулюс Сквернялис. Программа факультатива подготовлена при участии министерства обороны.

Для школ также обновлена программа полового воспитания и подготовки к семейной жизни. Особое внимание намечено уделить борьбе с психологическим насилием и издевательствами в среде школьников.