В Нарьян-Маре начался Всероссийский экологический фестиваль "Арктика. Дети. Космос"

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АРХАНГЕЛЬСК, 1 сентября. /ТАСС/. Всероссийский экологический фестиваль "Арктика. Дети. Космос" стартовал в Нарьян-Маре, столице Ненецкого автономного округа (НАО). Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.
"В первый день работы фестиваля почетные гости приняли участие в торжественных линейках школ Нарьян-Мара и поселка Искателей, посвященных Дню знаний. В частности, свои напутствия ученикам школы №4 высказал Геннадий Падалка - Герой России, летчик-космонавт", - говорится в сообщении.
Во дворце культуры "Арктика" прошел Урок мира, во время которого состоялась презентация фильма "Сомневайся, но верь!" и было организовано видеообращение с Международной космической станции (МКС) председателя Российского движения школьников летчика-космонавта Сергея Рязанского. У Обелиска Победы прошла акция "Голубь Мира" с запуском в небо воздушных шаров.
Фестиваль "Арктика. Дети. Космос" приурочен к проведению в 2017 году в России Года экологии, а также к юбилейным датам истории космонавтики, отмечаемым в этом году, среди которых 80-летие со дня рождения первой в мире женщины-космонавта В. Н. Терешковой, 75-летие со дня рождения летчика-космонавта дважды В. А. Джанибекова, 60-летие космодрома Плесецк.