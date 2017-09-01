Российское движение школьников будет проводить встречи учеников с известными людьми

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Российское движение школьников (РДШ) планирует в наступившем учебном году начать проект по организации встреч школьников с известными людьми. Об этом рассказала в воскресенье ТАСС директор учреждения "Росдетцентр", ответственный секретарь Координационного совета РДШ Алиса Крюкова.

"В новом учебном году планируется реализация проекта "Классные встречи". В рамках него школьники получат уникальную возможность лично пообщаться с деятелями культуры и искусства, учеными, спортсменами, общественными деятелями и известными личностями современности, а также заявить о себе", - сказала Крюкова.

По ее словам, в настоящий момент предполагается организация встреч с музыкантом Дмитрием Маликовым и телеведущей Ольгой Шелест.

РДШ в детских центрах

По словам Крюковой, профильные смены РДШ запланированы во Всероссийских детских центрах. Юные экологи соберутся в "Орленке", активисты военно-патриотического направления отправятся на "Дальневосточный рубеж" в детском центре "Океан", отметила собеседник агентства.

"Труженики школьных пресс-центров встретятся на сменах "РДШ в эфире" уже весной. Кроме того, в рамках направления "Гражданская активность" в Краснодарском крае пройдет тематическая смена для активистов РДШ сельских школ", - уточнила Крюкова.

По ее словам, РДШ в детских центрах проведут мероприятия по профессиональной ориентации учеников. "Так, смена "Сегодня - школьник, завтра - профессионал", которая пройдет в октябре текущего года, поможет ребятам определиться с профессией, а также развить необходимые навыки для ее освоения", - отметила она.

Конкурсы РДШ

Крюкова отметила, что в новом учебном году Российское движение школьников намерено провести несколько тематических конкурсов.

Активисты школьного музейного движения выступят на конкурсе "Школьный музей", юные шахматисты России сразятся на турнирах проекта "Шахматы РДШ", а юные актеры попробуют свои силы в конкурсе "Лига ораторов", рассказала Крюкова.

"Российское движение школьников также заботится о будущих выдающихся писателях. Ребята, одаренные литературными талантами, вновь заявят о себе на фестивале "Русские рифмы", а юные поэты-песенники и музыканты получат шанс выступить на Всероссийском молодежном фестивале патриотической песни "Я люблю тебя, Россия", - заключила Крюкова.

Российское движение школьников было создано в соответствии с указом президента РФ от 29 октября 2015 года, фактически было образовано на первом съезде движения, который прошел в МГУ 28 марта 2016 года. Целью организации, согласно президентскому указу, является "совершенствование государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей".