Скворцова: регионы работают над сокращением сроков ожидания анализов при онкологии

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Специалисты в регионах работают над сокращением сроков ожидания анализов при онкологии до двух недель. Об этом сообщила журналистам в субботу министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"Остальные процессы - они тоже расписаны, сколько, скажем, можно ожидать результатов гистологии и гистохимии при подозрении на онкологии. Мы впервые сказали, что не более двух недель", - сказала она.

По словам министра, в регионах этот срок мог составлять до двух или трех месяцев. "И сейчас все регионы над этим работают", - добавила Скворцова.

Министр напомнила, что предельные сроки ожидания медпомощи появились в РФ только два года назад. "Именно они являются для нас камертоном", - отметила она. Скворцова добавила, что первичная помощь должна быть "в шаговой доступности". "Есть золотой час для получения экстренной помощи, для неотложки - два часа", - уточнила она.