В Париже почтили память жертв бесланской трагедии

ПАРИЖ, 2 сентября. /ТАСС/. Участники французских общественных организаций и жители Парижа почтили в субботу память жертв трагедии в Беслане, где в 2004 году террористы совершили один из самых кровопролитных терактов в российской истории. Мероприятие состоялось в Российском духовно-культурном православном центре на набережной Бранли, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Организатором выступила французская ассоциация "Солидарность - дети Беслана" (Solidarite - enfants de Beslan) и ее основатель Анри-Поль Фалавинья, долгие годы работающий над проектами в помощь детям Беслана. Вместе с ними мероприятие готовило итальянское объединение "Помогите нам спасти детей" (Aiutateci a salvare i bambini), которое в Париже представлял президент этой ассоциации, почетный гражданин Беслана Эннио Бордато, рассказавший о важности профессионального психологического сопровождения для людей, пострадавших от терактов.

В программе мемориального дня в российском центре состоялись выступления французских и российских специалистов в области безопасности, посвященные проблеме терроризма в глобальном масштабе. Также был показан документальный фильм "Возвращение в Беслан" с документальными кадрами и свидетельствами очевидцев трагедии.

Как отметил автор фильма, публицист и председатель Координационного совета русских соотечественников во Франции Дмитрий де Кошко, бесланские события еще в 2004 году стали предвестником той волны исламистского террора, что последние годы захлестнула и страны Запада. "Трагедия в Беслане была воспринята некоторыми из нас во Франции как очень скверное предзнаменование для начавшегося века. После "башен-близнецов" в Нью-Йорке человечество, похоже, возвращалось к своим самым темным демонам, на которые, однако, не поскупилось предыдущее столетие. Развитие событий показало, что, к сожалению, мы не ошибались: в Париже, Ницце, Берлине, Лондоне, Барселоне, и не надо также забывать Ирак с его 10 тысячами убитых [в результате терактов] в год, ни про мусульманские страны, которые являются первейшей целью исламистского терроризма", - сказал он.

Когда случилась драма в Беслане, продолжил Де Кошко, западное общество не сумело должным образом оценить степень угрозы, исходящей от терроризма. "До сих пор о жертвах Беслана не вспоминают во время общеевропейских поминальных акций. Ошибка в оценке - это серьезно, когда идет война против общего врага. Это приводит нас к тому, что мы ошибаемся с определением противника - сознательно или нет, и это уже нам дорого стоило. И поэтому мы боремся с русофобией", - отметил он.

Завершился день памяти жертв бесланской трагедии поминальным богослужением в Троицком соборе, расположенном на территории Российского духовно-культурного православного центра. Панихида была отслужена "в память о детях Беслана и обо всех жертвах терроризма".

Теракт в Беслане

Отряд террористов численностью более 30 человек захватил школу №1 в Беслане утром 1 сентября 2004 года во время праздничной линейки. Террористы загнали в спортзал школы более 1 тыс. заложников, в том числе малолетних детей. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду. Операция по освобождению заложников началась 3 сентября.

В результате жертвами трагедии стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 - дети. Погибли также 10 спецназовцев, двое сотрудников МЧС и 15 милиционеров. Ранены были 810 заложников, сотрудников спецназа, милиции и военнослужащих.