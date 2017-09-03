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В российских судах открыто 90 тыс. личных кабинетов для подачи электронных исков

Общество
3 сентября, 11:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, сентября. /ТАСС

Через личный кабинет на портале госуслуг можно также получить извещения, вызовы в суд и судебные документы, рассказал гендиректор Судебного департамента при Верховном суде РФ Александр Гусев

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МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Почти 100 тыс. личных кабинетов открыто гражданами на сайтах российских судов общей юрисдикции, что позволяет направлять в суды иски в электронном виде. Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный директор Судебного департамента при Верховном суде РФ Александр Гусев.

Интервью

Генеральный директор Судебного департамента при Верховном суде РФ Александр Гусев

Александр Гусев: интернет-трансляции из судов можно поставить на поток

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С 1 января вступил в силу закон, регламентирующий подачу исков в суды общей юрисдикции в электронном виде - через личный кабинет пользователя, созданный в разделе "Подача процессуальных документов в электронном виде" на официальном сайте суда.

"Теперь у каждого гражданина есть возможность самостоятельно либо через своего представителя удаленно подавать исковые заявления в суды общей юрисдикции. Для этого необходимо иметь учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации на портале государственных услуг либо усиленную квалифицированную электронную подпись", - напомнил Александр Гусев. Так же через личный кабинет можно получить извещения, вызовы в суд, копии судебных актов и судебные документы, заверенные электронной подписью судьи.

"По состоянию на сегодняшний день гражданами посредством электронных подписей было активировано около 90 тыс. личных кабинетов, причем только за последний месяц было создано почти 10 тыс. электронных кабинетов. В федеральные суды общей юрисдикции с начала года уже подано более 132 тыс. документов в электронном виде", - рассказал гендиректор Судебного департамента

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