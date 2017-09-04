Метро и Московское центральное кольцо будут работать круглосуточно в День города

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Метрополитен и Московское центральное кольцо (МЦК) будут работать всю ночь на 10 сентября, когда в столице будут проходить праздничные мероприятия по случаю 870-летия города. Интервал движения поездов составит от 4 до 10 минут, а в кассах можно будет приобрести праздничные билеты с одним из слоганов юбилея Москвы - "Город, где создается история", сообщил ТАСС заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"Мэр Москвы поручил транспортному комплексу обеспечить круглосуточную работу метрополитена и МЦК на День города, поэтому в ночь с 9 на 10 сентября поезда метро будут ходить с интервалом от 4 до 10 минут. На ночной график работы поезда в Московском метрополитене перейдут с 01:00 до 05:30 мск. С 05:30 поезда будут работать в режиме утреннего часа пик", - отметил Ликсутов.

Как будет работать метро

По словам Ликсутова, на всех линиях интервалы движения будут отличаться в зависимости от пассажиропотока. Так, поезда Сокольнической линии будут следовать с интервалом в 4 мин., Замоскворецкой - 5 мин., Каховской - 10 мин., Арбатско-Покровской - 4:30 мин., Филевской - 4:30 минуты.

Поезда Кольцевой линии будут курсировать раз в 4 мин., Калужско-Рижской - раз в 4:30 мин., Таганско- Краснопресненской - раз в 4:30 мин., Калининской - раз в 6:40 мин., Серпуховско-Тимирязевской - раз в 5 мин., Люблинско-Дмитровской - раз в 4 мин., Бутовской - раз в 6 мин., Солнцевской - раз в 10 минут. На участке "Киевская" - "Международная" будет действовать интервал в 10 минут.

Всего в ночь на 10 сентября пассажиров в метро будут перевозить 658 пар поездов.

График работы МЦК

Движение по Московскому центральному кольцу в эти дни будет осуществляться по графику выходного дня. 9 сентября с 12:30 до 18:00 мск поезда будут ходить с интервалом 5 минут в часы-пик. После 18:00 мск поезда перейдут на интервал в 10 минут. В ночь на 10 интервал будет составлять 10 минут.

Ликсутов отметил, что организация круглосуточной работы метро стала возможной, благодаря масштабным ремонтным работам, которые проводятся в подземке в последние годы.

"Благодаря круглосуточной работе метро и МЦК, горожане и гости столицы смогут заранее продумать маршруты своих поездок, посетить несколько праздничных площадок. Ожидается, что в праздновании 870-летнего юбилея Москвы примут участие более 10 миллионов человек", - добавил заммэра.

Праздничные билеты

Специально ко Дню города в кассах метро будут продавать тематические билеты "Единый" общим тиражом 600 тысяч экземпляров. Они поступят в кассы метрополитена в преддверии праздника 6 сентября. На лицевой стороне билета будет написано "870 Москва", а на оборотной - лозунг праздника - "Город, где создается история".