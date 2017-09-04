Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 58.06
€ 69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Число лагерей для детского отдыха в РФ сократилось почти на 20%

Общество
4 сентября, 12:17 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 4, сентября. /ТАСС

Отмечается, что часть учреждений так и не смогла начать работу из-за несоответствия требованиям безопасности

Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОДАР, 4 сентября. /ТАСС/. Около 42 тыс. детских летних лагерей работали в РФ в 2017 году, что на 10 тыс. учреждений меньше, чем годом ранее, сообщила в понедельник на заседании координационного совета уполномоченных по правам ребенка в РФ российский детский омбудсмен Анна Кузнецова.

"Анализом летней оздоровительной кампании [выявлено] снижение числа летних оздоровительных лагерей с 52 тыс. в 2016 году до 42 тыс. в 2017 году", - сказала Кузнецова, добавив, что также возникают проблемы с материально-техническим оснащением и обеспечением безопасности отдыхающих детей.

Директор департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки РФ Игорь Михеев уточнил, что еще не подведены итоги работы за август, поэтому пока анализ проводится на основе статистики за две первые смены. По его словам, снижение произошло, в частности, потому, что часть учреждений так и не смогла начать работу из-за несоответствия требованиям безопасности.

По данным Михеева, в первую (июньскую) смену в стране работало до 43,5 тыс. летних лагерей, однако большая часть из них пришкольные. Во вторую смену (до середины июля) - около 13 тыс. лагерей. Во второй половине лета работало еще меньше учреждений. В первую смену в лагерях отдохнули 2,8 млн детей, во вторую - 1,37 млн. При этом в РФ проживают около 15 млн детей, которые по возрасту могут отдыхать в детских лагерях.

Он добавил, что сейчас существуют меры поддержки для развития системы детских лагерей, в том числе создание учреждений на условиях государственно-частного партнерства. "Мы будем содействовать тому, чтобы количество и качество лагерей увеличивалось", - добавил Михеев.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Кузнецова, Анна Юрьевна
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин на дзюдо, Лукашенко на картошке, Меркель на селфи
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Леди Ди навсегда
Фото
4
В Беслане завершились траурные мероприятия, посвященные жертвам теракта
9
Исторический парк "Россия - моя история" открыли в Екатеринбурге
11
В РФ создадут базу данных вывезенных в Сирию и Ирак российских детей
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Завершено строительство одной их самых сложных развязок Москвы
2
Почему "летающие танки" России самые продаваемые в мире
3
В Подмосковье электричка насмерть сбила 17-летнего подростка
4
Немецкий актер: Порошенко предлагал Серебренникову снять пропагандистский фильм
5
Власти Петербурга в 2018 году выплатят концессионеру ЗСД 4,1 млрд рублей
6
Бабье лето закончилось: в центр России придет циклон "Балканец"
7
Самая большая в мире подлодка "Дмитрий Донской" вернулась из трехмесячного похода
Темы дня
Новости партнеров
Реклама