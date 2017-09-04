Число лагерей для детского отдыха в РФ сократилось почти на 20%

КРАСНОДАР, 4 сентября. /ТАСС/. Около 42 тыс. детских летних лагерей работали в РФ в 2017 году, что на 10 тыс. учреждений меньше, чем годом ранее, сообщила в понедельник на заседании координационного совета уполномоченных по правам ребенка в РФ российский детский омбудсмен Анна Кузнецова.

"Анализом летней оздоровительной кампании [выявлено] снижение числа летних оздоровительных лагерей с 52 тыс. в 2016 году до 42 тыс. в 2017 году", - сказала Кузнецова, добавив, что также возникают проблемы с материально-техническим оснащением и обеспечением безопасности отдыхающих детей.

Директор департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки РФ Игорь Михеев уточнил, что еще не подведены итоги работы за август, поэтому пока анализ проводится на основе статистики за две первые смены. По его словам, снижение произошло, в частности, потому, что часть учреждений так и не смогла начать работу из-за несоответствия требованиям безопасности.

По данным Михеева, в первую (июньскую) смену в стране работало до 43,5 тыс. летних лагерей, однако большая часть из них пришкольные. Во вторую смену (до середины июля) - около 13 тыс. лагерей. Во второй половине лета работало еще меньше учреждений. В первую смену в лагерях отдохнули 2,8 млн детей, во вторую - 1,37 млн. При этом в РФ проживают около 15 млн детей, которые по возрасту могут отдыхать в детских лагерях.

Он добавил, что сейчас существуют меры поддержки для развития системы детских лагерей, в том числе создание учреждений на условиях государственно-частного партнерства. "Мы будем содействовать тому, чтобы количество и качество лагерей увеличивалось", - добавил Михеев.