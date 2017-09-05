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Прогулки по Петру: что происходит с одним из главных монументов Церетели 20 лет спустя

Общество
5 сентября, 8:30 UTC+3

5 сентября 1997 г. на искусственном острове в центре Москвы был возведен памятник Петру I. ТАСС побывал на палубе царского корабля

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Так выглядит царь с высоты птичьего полета
Так выглядит царь с высоты птичьего полета
Так выглядит царь с высоты птичьего полета
© Сергей Бобылев/ТАСС
Памятник стоит за оградой: просто так к нему не пройдешь
Памятник стоит за оградой: просто так к нему не пройдешь
Памятник стоит за оградой: просто так к нему не пройдешь
© Сергей Бобылев/ТАСС
Вблизи можно разглядеть много неожиданных элементов, не видимых с земли
Вблизи можно разглядеть много неожиданных элементов, не видимых с земли
Вблизи можно разглядеть много неожиданных элементов, не видимых с земли
© Сергей Бобылев/ТАСС
У Салкарбека Шамканова есть разрешение работать на высоте. Остальным нельзя подходить близко к краям палубы
У Салкарбека Шамканова есть разрешение работать на высоте. Остальным нельзя подходить близко к краям палубы
У Салкарбека Шамканова есть разрешение работать на высоте. Остальным нельзя подходить близко к краям палубы
© Сергей Бобылев/ТАСС
Храм Христа Спасителя на пять метров выше монумента
Храм Христа Спасителя на пять метров выше монумента
Храм Христа Спасителя на пять метров выше монумента
© Сергей Бобылев/ТАСС
Одна из задач Салкарбека Шамканова и его коллег — обновлять защитное покрытие сооружения
Одна из задач Салкарбека Шамканова и его коллег — обновлять защитное покрытие сооружения
Одна из задач Салкарбека Шамканова и его коллег — обновлять защитное покрытие сооружения
© Сергей Бобылев/ТАСС
Постамент украшен носами кораблей российского флота
Постамент украшен носами кораблей российского флота
Постамент украшен носами кораблей российского флота
© Сергей Бобылев/ТАСС
Такого вида на Москву больше нет нигде
Такого вида на Москву больше нет нигде
Такого вида на Москву больше нет нигде
© Сергей Бобылев/ТАСС
Флаги корабля подвижны и словно развеваются на ветру
Флаги корабля подвижны и словно развеваются на ветру
Флаги корабля подвижны и словно развеваются на ветру
© Сергей Бобылев/ТАСС
Москвичи до сих пор спорят, не испортил ли монумент виды столицы
Москвичи до сих пор спорят, не испортил ли монумент виды столицы
Москвичи до сих пор спорят, не испортил ли монумент виды столицы
© Сергей Бобылев/ТАСС
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Так выглядит царь с высоты птичьего полета
© Сергей Бобылев/ТАСС
Памятник стоит за оградой: просто так к нему не пройдешь
© Сергей Бобылев/ТАСС
Вблизи можно разглядеть много неожиданных элементов, не видимых с земли
© Сергей Бобылев/ТАСС
У Салкарбека Шамканова есть разрешение работать на высоте. Остальным нельзя подходить близко к краям палубы
© Сергей Бобылев/ТАСС
Храм Христа Спасителя на пять метров выше монумента
© Сергей Бобылев/ТАСС
Одна из задач Салкарбека Шамканова и его коллег — обновлять защитное покрытие сооружения
© Сергей Бобылев/ТАСС
Постамент украшен носами кораблей российского флота
© Сергей Бобылев/ТАСС
Такого вида на Москву больше нет нигде
© Сергей Бобылев/ТАСС
Флаги корабля подвижны и словно развеваются на ветру
© Сергей Бобылев/ТАСС
Москвичи до сих пор спорят, не испортил ли монумент виды столицы
© Сергей Бобылев/ТАСС

В монументе темно и сыро. Вокруг трубы и железки — похоже на заброшенный цех какого-нибудь завода. Жарким летом здесь настоящая парилка, но сейчас, в +20 C, вполне комфортно. Мы поднимаемся наверх. Сначала — девять пролетов по обычным лестницам с перилами. Потом — еще три по приставным. "Осторожно, он же весь железный, — говорят нам. — Берегите ноги, руки, головы!" Мы добираемся до палубы и выходим наружу. Такого вида на Москву больше нет нигде.    

О памятнике Петру I
  • Настоящее название монумента — "В ознаменование 300-летия российского флота", скульптор — Зураб Церетели.
  • Монумент состоит из пьедестала, корабля и фигуры царя.
  • Постамент напоминает о ростральных колоннах, стоящих в Петербурге. Они украшены носами кораблей. Так делали в Древнем Риме, но там украшениями служили носы вражеских кораблей. Но постамент церетелевского монумента украшен носами кораблей российского флота — на них видны андреевские флаги. У многих это вызывает вопросы — говорят, что Петр словно боролся с собственным флотом.
  • Флаги корабля сделаны как флюгеры: они подвижны и словно развеваются на ветру. 

На самом деле мы не так уж и высоко — всего 30 метров, это примерная высота девятиэтажки. Сам монумент гораздо выше — 98 метров. Это на пять метров меньше, чем высота Храма Христа Спасителя. "Если бы в этом месте маленький памятник поставили, он бы казался лилипутом", — говорит Салкарбек Шамканов, главный специалист группы технического надзора Гормоста. 

Салкарбек никогда не был связан с морем, но уже 20 лет лазает то по палубе, то к матче: "надзирает" за "царем". Прежде он работал на монументе Победы на Поклонной горе. В нем 141,8 метра, и там специалисты дежурят круглосуточно. А сюда, на Петра, приходят только днем. Проверяют, все ли в порядке, при необходимости делают где-то косметический ремонт — подправляют защитное покрытие. Нам нельзя подниматься выше палубы: это считается опасным, и туда можно забираться только со страховкой и подготовкой. Поэтому и экскурсии здесь не проводят. А специалисты поднимаются до самой мачты и в буквальном смысле заглядывают в голову царю, где, кстати, есть люк.  

Так выглядит первый "этаж" монумента © Алексей Новичков/ТАСС

На стене палубы написано: "Здесь были мы. Саша, Саша". Если попытаться ее убрать, можно содрать покрытие — патину. Эту надпись оставили строители, а вовсе не руферы-вандалы. Хотя руферы тут тоже бывают. "В этом году, правда, ни разу: они, по-моему, все в зацеперов переориентировались, — говорит Салкарбек. — А несколько лет назад у них был пик: чуть ли не каждую неделю приходили".

Палубу не затапливает ни в дождь, ни в снег: "ливневая канализация" работает здесь лучше, чем на некоторых улицах, и вода уходит по трубам вниз. Ветер монументу тоже не страшен: он должен выдерживать самые сильные порывы, возможные в нашем климате, и даже чуть сильнее. 29 мая, когда в Москве случился шквал и порывы ветра достигали 28 м/с, здесь были журналисты. Пришлось прятаться внутрь, но памятник устоял. "Он построен так, что вся нагрузка уходит в фундамент", — объясняет Салкарбек.   

Подставка, на которой стоит сам 18-метровый царь, символизирует Петербург: в ней словно высечены стены дворцов. С земли этого не видно. А внизу, на воде, царский корабль обрамляют фонтаны — он как будто рассекает волны. Смотрит царь на Запад — а значит, и путь держит туда.

Вид на Москву с палубы "царского корабля" © Алексей Новичков/ТАСС

Работа смотрителей памятника со стороны кажется романтичной. Но сами они к высоте и к городу у своих ног давно привыкли. За 20 лет Салкарбек не помнит ни одной внештатной ситуации — ни возгорания, ни потопа, ни даже привидения. Гораздо сильнее ему запомнилось то, как горожане протестовали против установки этого монумента. Салкарбек их не понимает. "Я инженер-строитель и знаю: эта конструкция — уникальная, — говорит он. — Я не думаю, что она портит вид Москвы. Даже против Эйфелевой башни некоторые парижане выступали, а сейчас это символ Франции".

Расчетный срок службы монумента — 100 лет. Что с ним будет потом, зависит от его состояния. Но если корабль Петра и перестанет рассекать волны Москвы-реки, это случится уже в следующем веке.    

Бэлла Волкова, Ольга Махмутова

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