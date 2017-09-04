Путин направил деньги из резервного фонда на модернизацию больниц и школ

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выделил около 200 млн рублей из резервного фонда главы государства на модернизацию нескольких больниц и школ.

Как говорится в распоряжениях Путина, опубликованных на официальном портале правовой информации, 103,5 млн рублей предназначены министерству здравоохранения для двух больниц в Саранске и одной в Чебоксарах. Еще 28,6 млн пойдут на три больницы в Новгородской области и одну в Костроме. О планах работ в новгородских больницах президент говорил в субботу на встрече с врио губернатора региона Андреем Никитиным.

28 млн рублей глава государства распорядился перечислить министерству труда и социальной защиты для государственного казенного учреждения социального обслуживания "Степновский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" в Ставрополье и психоневрологического интерната в Марий Эл. Для образовательных организаций Марий Эл предназначены еще 30 млн рублей.

Кроме того, Путин выделил 23,4 млн рублей министерству спорта для Спортивной школы олимпийского резерва в Костромской области.

При этом президент поручил "обеспечить контроль за целевым назначением и эффективностью расходования" средств и "представить в Администрацию президента отчеты о расходовании".