Путин направил деньги из резервного фонда на модернизацию больниц и школ

Медведев поздравил мужскую сборную РФ по волейболу с победой на чемпионате ЕвропыСпорт 4 сентября, 13:18
Власти Петербурга в 2018 году выплатят концессионеру ЗСД 4,1 млрд рублейТранспорт 4 сентября, 13:13
Олимпийский резерв: в Ярославле ввели в эксплуатацию государственное хоккейное училищеСпорт 4 сентября, 13:08
Месси не продлевает контракт с "Барселоной" из-за возможного вотума недоверия БертомеуСпорт 4 сентября, 13:05
Жириновский назвал неприятными публикации о женщине-сопернице на выборах президентаПолитика 4 сентября, 12:56
"Восточный Порт" определил подрядчика на продолжение строительства ж/д инфраструктурыТранспорт 4 сентября, 12:44
Принц Уильям и герцогиня Кембриджская Кэтрин ждут третьего ребенкаОбщество 4 сентября, 12:42
Гамова была уверена в разгромной победе сборной России по волейболу в финале ЧЕСпорт 4 сентября, 12:32
Парк "Почты России" пополнится 45 вагонами производства Тверского вагонзаводаТранспорт 4 сентября, 12:29
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выделил около 200 млн рублей из резервного фонда главы государства на модернизацию нескольких больниц и школ.
Как говорится в распоряжениях Путина, опубликованных на официальном портале правовой информации, 103,5 млн рублей предназначены министерству здравоохранения для двух больниц в Саранске и одной в Чебоксарах. Еще 28,6 млн пойдут на три больницы в Новгородской области и одну в Костроме. О планах работ в новгородских больницах президент говорил в субботу на встрече с врио губернатора региона Андреем Никитиным.
28 млн рублей глава государства распорядился перечислить министерству труда и социальной защиты для государственного казенного учреждения социального обслуживания "Степновский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" в Ставрополье и психоневрологического интерната в Марий Эл. Для образовательных организаций Марий Эл предназначены еще 30 млн рублей.
Кроме того, Путин выделил 23,4 млн рублей министерству спорта для Спортивной школы олимпийского резерва в Костромской области.
При этом президент поручил "обеспечить контроль за целевым назначением и эффективностью расходования" средств и "представить в Администрацию президента отчеты о расходовании".