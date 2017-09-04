Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 58.06
€ 69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ВЦИОМ: интерес россиян к Республике Корея за прошедший год вырос

Общество
4 сентября, 13:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, сентября. /ТАСС

По данным совместного исследования ВЦИОМ и Института российских исследований Университета Ханкук, жителям РФ интересна по большей части корейская кухня и боевые искусства

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Жители России и Южной Кореи стали больше интересоваться новостями и культурой друг друга за прошедший год. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) совместно с Институтом российских исследований Университета Ханкук (Сеул).

"Интерес жителей двух стран к противоположной стороне за прошедший год вырос: и среди россиян (38%, против 30% в 2016), и среди корейцев (51%, против 36% в 2016 г.) увеличилась доля тех, кто заинтересован в пополнении знаний о другой стране", - говорится в сообщении ВЦИОМ.

Отмечается, что основным источником информации о другой стране являются СМИ. Так, для 73% россиян (73% в 2016 г.) и 83% жителей Южной Кореи (74% в 2016 г.) телевидение и интернет остаются главными источниками информации о другой стране. Менее четверти узнают о другой стране из личного опыта: знакомые иностранцы (россияне 6%, южнокорейцы 3%), семья, родственники (россияне 9%, южнокорейцы 6%).

По данным исследования, почти половина как россиян (45%), так и граждан Республики Корея (43%) интересуются культурой другой страны. Россиянам интересна по большей части корейская кухня (36%), боевые искусства (24%), южнокорейцев привлекает в основном русская архитектура (32%) и кухня (27%). Также, население двух стран демонстрирует достаточно близкий ценностный профиль. Важным в жизни граждане обеих стран считают, в частности, семью (37% россиян, 76% южнокорейцев), заботу о родителях (24% россиян, 44% южнокорейцев в 2017), традиции (22% россиян, 48% южнокорейцев).

Социологи отмечают, что 85% россиян и 61% южнокорейцев поддерживают идею заключения Соглашения о свободной торговле между двумя странами, что может стать важным фактором налаживания тесного экономического сотрудничества. Основным препятствием на пути взаимовыгодного сотрудничества жители обеих стран, как и год назад, считают политическую конъюнктуру - таково мнение 35% россиян и 52% южнокорейцев.

Исследование проведено ВЦИОМ и Институтом российских исследований Университета Ханкук (Institute of Russian Studies, Hankuk University of Foreign Studies) при поддержке компании Hankook Research в период 19-30 июля 2017 года. Размер выборки в России составил 1200 респондентов (ошибка выборки не превышает 3,5%) в Корее - 1000 респондентов (ошибка выборки не превышает 3,5%).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Республика Корея
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин на дзюдо, Лукашенко на картошке, Меркель на селфи
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Леди Ди навсегда
Фото
4
В Беслане завершились траурные мероприятия, посвященные жертвам теракта
9
Исторический парк "Россия - моя история" открыли в Екатеринбурге
11
В РФ создадут базу данных вывезенных в Сирию и Ирак российских детей
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Завершено строительство одной их самых сложных развязок Москвы
2
Почему "летающие танки" России самые продаваемые в мире
3
В Подмосковье электричка насмерть сбила 17-летнего подростка
4
Немецкий актер: Порошенко предлагал Серебренникову снять пропагандистский фильм
5
Власти Петербурга в 2018 году выплатят концессионеру ЗСД 4,1 млрд рублей
6
Бабье лето закончилось: в центр России придет циклон "Балканец"
7
Самая большая в мире подлодка "Дмитрий Донской" вернулась из трехмесячного похода
Темы дня
Новости партнеров
Реклама