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Общественники обнаружили несоблюдение Польшей соглашений с РФ об опеке над кладбищами

Общество
4 сентября, 16:46 UTC+3 ВАРШАВА /Корр. ТАСС, Ирина Полина

Сообщается, что кладбище в Судве возле Ольштынка находится в неудовлетворительном состоянии: заросло травой, мхом и деревьями

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ВАРШАВА, 4 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Активисты польского мемориального общества "Курск", занимающегося ремонтом советских памятников и захоронений в Польше, зафиксировали факт несоблюдения властями республики российско-польских соглашений о защите и охране кладбищ и воинских захоронений.

Как сообщил ТАСС в понедельник лидер этого движения Ежи Тыц, "в ходе общественного контроля состояния советских кладбищ в Польше общество "Курск" направило письмо главе Варминьско-Мазурского воеводства с призывом отремонтировать кладбище в Судве возле Ольштынка". "Проведенный осмотр кладбища продемонстрировал вопиющее нарушение польско-российских соглашений от 1992 и 1994 годов", - указал Тыц. На представленных им фотографиях видно, в насколько запущенном состоянии находится кладбище: все заросло травой, некоторые элементы покрыты мхом, на территории повалены деревья.

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Информацию о неудовлетворительном состоянии кладбища подтвердил ТАСС и руководитель представительства Минобороны РФ по организации и ведению военно-мемориальной работы в Польше Алексей Фомичев. По его словам, "польская часть этого интернационального кладбища находится в ухоженном состоянии, в передней части территории, где захоронены солдаты Красной армии, обновлены таблицы и в целом состояние удовлетворительное". "Но тыльная часть, где находится основная часть братских могил красноармейцев, заросла кустами, травой и деревьями. Практически не видно границ могил, не говоря уже о табличках, установить их принадлежность практически невозможно", - сказал Фомичев.

Кладбище военнопленных в селе Судва расположено в северной части Польши в Варминьско-Мазурском воеводстве страны. На информационной плите у его входа указано, что "на этом кладбище с сентября 1939 года по январь 1945 года были похоронены тела около 55 тыс. польских, советских, французских, бельгийских и итальянских военнопленных - жертв лагеря военнопленных в Круликове под Ольштынком Шталаг I-Б Горенштейн". Сообщается также, что "после войны тела французских и бельгийских военнопленных возвратились в их родные страны, а тела итальянских военнопленных эксгумированы для перезахоронения на итальянском кладбище в Варшаве".

Между Россией и Польшей действует межправительственное соглашение о захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий от 22 февраля 1994 года, а также договор о дружественном и добрососедском сотрудничестве от 22 мая 1992 года. Эти документы обязывают стороны вести учет и заботиться о сохранности всех обнаруженных мест памяти и захоронений. "Стороны содержат места памяти и захоронения, обеспечивая сохранность захоронений, надгробий, памятников, других мемориальных сооружений, а также озеленение и поддержание их в надлежащем порядке", - гласит текст соглашения 1994 года.

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