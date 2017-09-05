"Нам снова пора думать о том, как дружить": Юлий Гусман о первом телемосте СССР - США

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Ровно 35 лет прошло с момента первого телемоста, организованного между СССР и США. Казалось, формат больше не будет востребован, но реалии таковы, что, вполне возможно, мы скоро вновь в студии "Останкино" будем кричать за океан: "Привет, Америка!". О том, как проходил самый первый сеанс телесвязи между Москвой и Лос-Анджелесом, о судьбоносном письме, подписанном Стивом Джобсом, ТАСС рассказал режиссер и вдохновитель первого моста Юлий Гусман.

"Это была первая встреча с помощью телевизионного эфира советских людей и американцев, - напомнил он. - История эта требует книг и фильмов, которые, я надеюсь, будут написаны и сняты. Это было историческое событие, конечно, потом эти мосты стали глубже, интереснее, они стали разговорными, но мы были первыми".

Гусман поделился предысторией проекта, к которой приложили руку создатели компании Apple - Стив Джобс и Стив Возняк.

"В 1981 году я сдавал свою известную картину "Не бойся, я с тобой!", с которой возникли непредвиденные сложности, которые я пытался разрешить с главным редактором телепрограмм, - поделился Гусман. - В это время к нему в кабинет пришел сценарист Иосиф Гольдин, он приехал из Америки и принес письмо, подписанное нашим легендарным послом Добрыниным".

Обращение подготовили известные инноваторы, среди авторов, по словам Гусмана, были Стив Джобс и Стив Возняк. Легендарные программисты, напомнил собеседник агентства, изложили в нем идею использовать разработанные ими огромные телевизионные экраны на грандиозном празднике, соединив их космической связью с телеэкранами на другом конце света - в СССР.

Письмо попало к председателю Госкомитета по радио и телевещанию Сергею Лапину. "Он не очень понимал все детали этого послания: пишет Добрынин с хорошей просьбой - контакт реализовать, и он распорядился выделить оборудование, обеспечить контент и уехал, - рассказал Гусман. - И все на телевидении замерли в ожидании, потому что никто вообще не знал, что делать".

Гусман отметил, что сейчас вспоминать об этом смешно, ведь каждый совершает видеозвонки с телефона ежедневно, а тогда задание руководства прозвучало, "как удар грома".

На организацию - три дня

Положение, по его словам, осложнял тот факт, что американцам не надо было ничего готовить: идет концерт, сотни тысяч человек в сборе, должны крикнуть "Hello Russia!".

"А у нас-то ничего не было! - заметил режиссер. - И я как сценарист придумал такую концепцию, чтобы нам отдали самую большую студию в "Останкино". Там был установлен экран, приглашены самые модные исполнители, кстати, для этого случая пришлось снять с самолета во Францию Аллу Пугачеву".

К сеансу в студию в Москве приехали сотни студентов, все страшно волновались.

"Всю ночь я пытался развеселить молодежь, создать настроение, ведь у нас не было ведущего. И когда мы увидели, а изображение было не очень, что со сцены нам кто-то кричит "Hello Russia!" а мы в ответ - "Привет, Америка!", это было очень трогательно", - сказал Юлий Гусман.

"Надо сказать, что столько лет мы строили отношения с Америкой, и очень хотелось, чтобы сегодня возникла снова какая-то идея такого культурного человеческого общения гражданского масштаба между нашими странами, потому мне кажется, что нам снова пора думать о том, как дружить", - заключил режиссер.

Из досье

35 лет назад, 5 сентября 1982 года, был проведен первый космический телемост, соединивший столицу Москву и Лос-Анджелес (штат Калифорния). Впервые в истории телекоммуникаций была установлена видеосвязь между Советским Союзом и США, осуществленная американской компанией Unison Corporation при содействии Гостелерадио СССР.

Идея проведения телемоста родилась во время большого рок-фестиваля, проходившего в Глен-Хелен Парке близ Лос-Анджелеса. Чтобы расширить его аудиторию, организаторы использовали гигантские - с двух-трехэтажный дом - выносные телеэкраны, смонтированные на улицах. Тогда же возникла мысль при помощи космической телесвязи соединить два подобных экрана, установленных в разных концах Земли, чтобы собравшиеся перед ними люди могли видеть и слышать друг друга, вести диалог, общаться, быть одновременно и зрителями, и участниками телевизионного действа.

В Москве на подготовку уникального и невиданного прежде шоу ушло всего около трех дней, и в ночь на 5 сентября телемост "Москва - Космос - Калифорния" был успешно перекинут через океан. Он связал 250 тысяч американцев - участников молодежного фестиваля "Мы", и 250 их советских сверстников, собравшихся в 3-й студии телецентра "Останкино", где были установлены два больших экрана - для видеообщения. Название телемоста "Москва - Космос - Калифорния" многократно повторялось на майках, в которых щеголяли американцы, их советским собеседникам в московской студии раздавались наклейки с такими же словами.

В советской части участвовали уже звездная тогда Алла Пугачева, ансамбли Стаса Намина и "Русская песня", вокально- инструментальные ансамбли "Пламя", "Динамик", "Воскресенье" и другие эстрадные группы. После каждого номера аудитории на обоих континентах взрывались одобрительными возгласами и аплодисментами.