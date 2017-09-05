Российская делегация на саммите БРИКС подарила китайским коллегам по YotaPhone

СЯМЭНЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Российская делегация на саммите БРИКС подарила китайским коллегам несколько YotaPhone после встречи лидеров БРИКС с Деловым советом объединения. Об этом рассказал во вторник журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Дарили китайским руководителям наши представители Ростеха. Телефоны вручал глава ТПП РФ Сергей Катырин как председатель Делового совета БРИКС от России", - рассказал Мантуров. В частности, российский мобильный телефон достался главе Шанхая.

По словам министра, свой старый YotaPhone он "к сожалению, разбил, телефон отслужил свое". "В ноябре получу новый, уже с китайской прошивкой", - добавил Мантуров.

Первый YotaPhone вышел на рынок в 2013 году. В 2016 году в состав акционеров Yota Devices вошла китайская группа China Baoli Technologies Holdings Limited, которая купила 30% акций компании. 34,9% в Yota Devices принадлежит фонду Telconet Сергея Адоньева и Альберта Авдоляна (активами фонда управляет Marsfield). Госкорпорация "Ростех" владеет 25,1% акций, еще 10% Yota Devices принадлежит бывшему менеджменту компании.