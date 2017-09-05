Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.09:
$ 57.78
€ 68.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сеть акушерской оперативной медпомощи создадут в Москве

Общество
5 сентября, 10:32 UTC+3

В столице уже действуют аналогичные системы помощи при инфарктах и инсультах

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 сентября. /Корр. ТАСС Екатерина Лука/. Травматологическая и акушерская сети оперативной специализированной медицинской помощи появятся в Москве, подобно уже действующим в столице сетям помощи при инфарктах и инсультах. Об этом в интервью ТАСС сообщил руководитель ведомства Алексей Хрипун.

Интервью

Алексей Хрипун

Алексей Хрипун: врачи в поликлиниках Москвы начнут улыбаться

Перейти в раздел Интервью

"В Москве уже действуют инфарктная и инсультная сети. К примеру, пациентов с подозрением на инсульт или инфаркт скорая помощь максимально быстро доставляет в операционные 29 клиник, где им сразу проводят эндоваскулярные операции, коронарографию, удаляют тромбы, устанавливают стенты и таким образом восстанавливают кровоток в сердечной мышце или сосудах мозга", - сказал Хрипун.

По его словам, главное в таких ситуациях - не тратить время на перевозку из одних больниц в другие и в кратчайшие сроки доставлять больного туда, где есть операционный стол с ангиографом.

"Сейчас мы работаем над созданием акушерской сети: делаем женские консультации структурными подразделениями роддомов", - отметил он. Аналогичным образом планируется поступить и с травмпунктами. "Все они в скором времени также станут подразделениями больницы", - заключил собеседник агентства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Реформа здравоохранения в РФ
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Фото
10
Прогулки по Петру: что происходит с одним из главных монументов Церетели 20 лет спустя
6
Более 1 млн человек собрались в Грозном на митинг в поддержку мусульман народа рохинджа
4
В Беслане завершились траурные мероприятия, посвященные жертвам теракта
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин не видит "фронды" в позиции Кадырова по Мьянме
2
Путин: РФ оставляет за собой право на дальнейшее сокращение числа дипломатов США
3
Путин поручил внести в Совбез ООН резолюцию о размещении миротворцев в Донбассе
4
Путин встречался с Сечиным и Евтушенковым по спору между АФК "Система" и "Роснефтью"
5
Источник: Москва получила ответ по делу об убийстве в Киеве экс-депутата Вороненкова
6
Пресс-конференция Владимира Путина по итогам саммита БРИКС. Видеотрансляция
7
Директор СибНИА: уникальный самолет из композитов создан на замену Ан-2
Темы дня
Новости партнеров
Реклама