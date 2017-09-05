Сеть акушерской оперативной медпомощи создадут в Москве

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МОСКВА, 5 сентября. /Корр. ТАСС Екатерина Лука/. Травматологическая и акушерская сети оперативной специализированной медицинской помощи появятся в Москве, подобно уже действующим в столице сетям помощи при инфарктах и инсультах. Об этом в интервью ТАСС сообщил руководитель ведомства Алексей Хрипун.
"В Москве уже действуют инфарктная и инсультная сети. К примеру, пациентов с подозрением на инсульт или инфаркт скорая помощь максимально быстро доставляет в операционные 29 клиник, где им сразу проводят эндоваскулярные операции, коронарографию, удаляют тромбы, устанавливают стенты и таким образом восстанавливают кровоток в сердечной мышце или сосудах мозга", - сказал Хрипун.
По его словам, главное в таких ситуациях - не тратить время на перевозку из одних больниц в другие и в кратчайшие сроки доставлять больного туда, где есть операционный стол с ангиографом.
"Сейчас мы работаем над созданием акушерской сети: делаем женские консультации структурными подразделениями роддомов", - отметил он. Аналогичным образом планируется поступить и с травмпунктами. "Все они в скором времени также станут подразделениями больницы", - заключил собеседник агентства.