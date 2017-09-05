ВЦИОМ: большинство россиян уверены, что власть защитит их от терактов

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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Более трех четвертей (82%) россиян уверены, что власти страны смогут оградить население от возможных террористических атак. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные во вторник на сайте организации.
"Уверенность в способности российских властей защитить население от терактов в будущем продолжает расти: в августе соответствующий индекс достиг 68 п. - максимум за всю историю измерений (при возможном минимуме -100 и максимуме 100 п.). Более трех четвертей граждан (82%) считают, что власти страны смогут оградить население от возможных атак", - говорится в сообщении.
Индекс рассчитывается как разница положительных и отрицательных ответов на вопрос "Как вы думаете, смогут ли российские власти защитить население России от новых террористических актов?". Чем выше значение индекса, тем выше уверенность в защите.
По данным опроса, сегодня страхи населения, связанные с террористической угрозой, меньше, чем были весной этого года. "Индекс опасений снизился с 51 п. в апреле (по данным опроса, проведенного после теракта в метро Санкт-Петербурга) до 41 п. в августе", - отмечает ВЦИОМ. При этом опасения за себя и близких стать жертвами теракта в той или иной степени сегодня выражают две трети (66%) россиян, главным источником потенциальной угрозы каждый четвертый называет террористическую группировку "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 26-27 августа методом телефонного интервью. Объем выборки 1200 человек, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.