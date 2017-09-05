Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.09:
$ 57.78
€ 68.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ВЦИОМ: большинство россиян уверены, что власть защитит их от терактов

Общество
5 сентября, 11:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, сентября. /ТАСС

Индекс уверенности в способности властей защитить население от терактов в августе достиг исторического максимума

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Более трех четвертей (82%) россиян уверены, что власти страны смогут оградить население от возможных террористических атак. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные во вторник на сайте организации.

Смотрите также

Борьба с идеологией насилия: российский опыт противодействия терроризму

"Уверенность в способности российских властей защитить население от терактов в будущем продолжает расти: в августе соответствующий индекс достиг 68 п. - максимум за всю историю измерений (при возможном минимуме -100 и максимуме 100 п.). Более трех четвертей граждан (82%) считают, что власти страны смогут оградить население от возможных атак", - говорится в сообщении.

Индекс рассчитывается как разница положительных и отрицательных ответов на вопрос "Как вы думаете, смогут ли российские власти защитить население России от новых террористических актов?". Чем выше значение индекса, тем выше уверенность в защите.

По данным опроса, сегодня страхи населения, связанные с террористической угрозой, меньше, чем были весной этого года. "Индекс опасений снизился с 51 п. в апреле (по данным опроса, проведенного после теракта в метро Санкт-Петербурга) до 41 п. в августе", - отмечает ВЦИОМ. При этом опасения за себя и близких стать жертвами теракта в той или иной степени сегодня выражают две трети (66%) россиян, главным источником потенциальной угрозы каждый четвертый называет террористическую группировку "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 26-27 августа методом телефонного интервью. Объем выборки 1200 человек, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Противодействие терроризму в России
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Фото
10
Прогулки по Петру: что происходит с одним из главных монументов Церетели 20 лет спустя
6
Более 1 млн человек собрались в Грозном на митинг в поддержку мусульман народа рохинджа
4
В Беслане завершились траурные мероприятия, посвященные жертвам теракта
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Подросток устроил стрельбу в школе в Ивантеевке
2
Путин поручил внести в Совбез ООН резолюцию о размещении миротворцев в Донбассе
3
Путин: в КНДР "траву будут есть", но не откажутся от ядерной программы
4
Путин заявил, что его личное отношение не повлияет на перспективы Собчак на выборах-2018
5
Один человек погиб при столкновении трех грузовиков на 102-м км МКАД
6
Путин не видит "фронды" в позиции Кадырова по Мьянме
7
Источник: ЕС продлит на полгода действие черного списка для РФ и Украины
Темы дня
Новости партнеров
Реклама