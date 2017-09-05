Ульяновские власти расширят категорию "детей войны"

УЛЬЯНОВСК, 5 сентября. /ТАСС/. Категория "детей войны" в Ульяновской области будет расширена в 2018-2019 годах, соответствующие изменения в региональный закон уже одобрены. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия региона.

"Сейчас действие областного закона о "детях войны" охватывает жителей региона, родившихся в период с 1 января 1932 года по 31 декабря 1945 года. С 1 января 2018 года планируется в этот список внести граждан, рожденных с 1 января 1930 года по 31 декабря 1945 года, в 2019 году, во второй этап к категории "дети войны" будут отнесены те, кто родился с 1 января 1928 года", - сказали в пресс-службе.

По данным пресс-службы, сегодня в регионе проживает около 87 тыс. человек, которые относятся к категории "дети войны". К началу следующего года специалисты уточнят число жителей, которые смогут иметь такой статус после вступления в силу изменений в региональный закон.

В Ульяновской области по инициативе губернатора Сергея Морозова с 2013 года лицам, относящимся к категории "дети войны", предоставляется ежегодная денежная выплата ко Дню Победы. В 2017 году сумма выплаты проиндексирована и составила 1 тыс. рублей. Жители, относящиеся к категории, также имеют право на внеочередной прием у врачей, в дома-интернаты для престарелых и инвалидов и центры соцобслуживания, на надомное обслуживание отделениями социальной помощи. Для "детей войны" предусмотрено внеочередное обслуживание в государственных учреждениях культуры и физкультурно-спортивных организациях.