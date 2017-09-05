Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.09:
$ 57.78
€ 68.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ульяновские власти расширят категорию "детей войны"

Общество
5 сентября, 11:25 UTC+3 УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСК 5, сентября. /ТАСС

С 2019 года в список "детей войны" внесут граждан, родившихся с 1 января 1928 года

Поделиться
Материал из 1 страницы

УЛЬЯНОВСК, 5 сентября. /ТАСС/. Категория "детей войны" в Ульяновской области будет расширена в 2018-2019 годах, соответствующие изменения в региональный закон уже одобрены. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия региона.

"Сейчас действие областного закона о "детях войны" охватывает жителей региона, родившихся в период с 1 января 1932 года по 31 декабря 1945 года. С 1 января 2018 года планируется в этот список внести граждан, рожденных с 1 января 1930 года по 31 декабря 1945 года, в 2019 году, во второй этап к категории "дети войны" будут отнесены те, кто родился с 1 января 1928 года", - сказали в пресс-службе.

По данным пресс-службы, сегодня в регионе проживает около 87 тыс. человек, которые относятся к категории "дети войны". К началу следующего года специалисты уточнят число жителей, которые смогут иметь такой статус после вступления в силу изменений в региональный закон.

В Ульяновской области по инициативе губернатора Сергея Морозова с 2013 года лицам, относящимся к категории "дети войны", предоставляется ежегодная денежная выплата ко Дню Победы. В 2017 году сумма выплаты проиндексирована и составила 1 тыс. рублей. Жители, относящиеся к категории, также имеют право на внеочередной прием у врачей, в дома-интернаты для престарелых и инвалидов и центры соцобслуживания, на надомное обслуживание отделениями социальной помощи. Для "детей войны" предусмотрено внеочередное обслуживание в государственных учреждениях культуры и физкультурно-спортивных организациях.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Морозов, Сергей Иванович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Фото
10
Прогулки по Петру: что происходит с одним из главных монументов Церетели 20 лет спустя
6
Более 1 млн человек собрались в Грозном на митинг в поддержку мусульман народа рохинджа
4
В Беслане завершились траурные мероприятия, посвященные жертвам теракта
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Подросток устроил стрельбу в школе в Ивантеевке
2
Путин поручил внести в Совбез ООН резолюцию о размещении миротворцев в Донбассе
3
Путин: в КНДР "траву будут есть", но не откажутся от ядерной программы
4
Путин заявил, что его личное отношение не повлияет на перспективы Собчак на выборах-2018
5
Один человек погиб при столкновении трех грузовиков на 102-м км МКАД
6
Путин не видит "фронды" в позиции Кадырова по Мьянме
7
Источник: ЕС продлит на полгода действие черного списка для РФ и Украины
Темы дня
Новости партнеров
Реклама