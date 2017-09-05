Евроуниверситет повторно подал документы в Рособрнадзор на новую лицензию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 сентября. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Европейский университет в Санкт-Петербурге повторно подал во вторник пакет документов на получение новой лицензии. Об этом сообщила ТАСС руководитель аппарата ректора Алла Самолетова.

"Мы сегодня сдали документы в Рособрнадзор", - сказала она, уточнив, что речь идет о повторной сдаче документов на получение новой лицензии. Вуз лишился лицензии в июле, 2 августа подал документы на новую, но их вернули из-за ряда недостатков.

Проблемы с лицензией начались в декабре 2016 года, когда после проведенной в вузе проверки Рособрнадзор приостановил ее действие из-за ряда нарушений: отсутствия опыта практической деятельности у преподавателей политологов и социологов, отсутствия у вуза собственного спортзала и отсутствия аттестации преподавателей.

Затем Рособрнадзор через суд добился аннулирования лицензии. Оба решения, о приостановке и об аннулировании лицензии, вуз оспорил в суде, однако отменить их через суд вузу не удалось.

Не дожидаясь окончания суда, вуз добровольно в конце июля 2017 года сдал лицензию в Рособрнадзор, а 2 августа подал документы на получение новой. Дискуссия с Рособрнадзором по этому пакету документов закончилась его возвратом. "В новом пакете документов учтены все прежние и возможные новые замечания", - отметила Самолетова.

В отсутствии образовательной лицензии учебный процесс 1 сентября вуз не начал, магистрантов на 1 курс летом не набрал, 22 год существования вуза начался с чтения публичных лекций и разработки онлайн-курсов.

Европейский университет был основан в 1994 году. Это магистерский вуз, максимальное число магистрантов на пяти факультетах - 266 человек. С этого года их вдвое меньше - старые доучиваются, новые не набраны.