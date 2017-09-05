Генконсульство РФ в Хьюстоне полностью возобновит работу 6 сентября

НЬЮ-ЙОРК, 5 сентября. /ТАСС/. Генконсульство РФ в Хьюстоне (штат Техас), которое было закрыто из-за урагана "Харви", полностью возобновит свою работу 6 сентября. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении диппредставительства.

"6 сентября генеральное консульство в полном объеме возобновляет прием посетителей согласно имеющейся записи", - отмечается в нем. Как сообщается, во второй половине дня 6, 7 и 8 сентября будет проводиться дополнительный прием граждан.

В дипмиссии также просят "граждан, которые не смогли посетить генконсульство в связи с ураганом "Харви" и наводнением 28 августа - 1 сентября, повторно записаться для подачи документов в дополнительно выделенное время". Соответствующие телефоны и адрес электронной почты размещены на сайте диппредставительства.

Здание, где располагается генконсульство РФ в Хьюстоне, было обесточено и подтоплено из-за наводнений, которые принес ураган "Харви", обрушившийся на юг Техаса в ночь на 26 августа.