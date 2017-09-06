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В рамках Форума поддержки детей в Мурманске пройдут более 100 мероприятий

Общество
6 сентября, 16:16 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 6, сентября. /ТАСС

В мероприятиях примут участие более 600 человек

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МУРМАНСК, 6 сентября. /ТАСС/. Всероссийская форум-выставка "Вместе - ради детей!", которая начала работу в Мурманске 6 сентября, будет включать более 100 мероприятий, в которых примут участие более 600 человек. Об этом сообщили в среду в пресс-службе правительства Мурманской области, при поддержке которого проходит форум.

"Деловая программа выставки-форума включает более 100 мероприятий - это тематические пленарные сессии с участием представителей федеральных и региональных органов власти, российских и международных экспертов; круглые столы, семинары", - сказали в пресс-службе.

Форум-выставка организована московским Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В Мурманск приехали представители десятков субъектов Российской Федерации от Дальнего Востока до южных регионов страны, 20 муниципальных образований и 20 негосударственных организаций.

В первый день форума его участники посещают учреждения социального обслуживания и образовательные учреждения в Мурманске, Кольском районе, Мончегорске и Североморске. Церемония открытия и начало работы экспертов состоится в четверг.

Как сообщали ТАСС в оргкомитете форума-выставки, там будут представлены инновационные проекты из регионов, касающиеся поддержки материнства, адаптации инвалидов, заботе о детях, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В течение двух дней будет действовать экспертный клуб, который отберет лучшие из представленных проектов для их дальнейшего распространения на другие регионы.

Форум-выставка "Вместе - ради детей!" состоялась в 2010 году в Казани, в прошлом году форум принимала Москва.

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