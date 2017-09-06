Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.09:
$ 57.34
€ 68.42
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кузнецова предложила урегулировать вопросы образования и изменить нормы довольствия в СИЗО

Общество
6 сентября, 17:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС

В частности, детский омбудсмен заявила о необходимости "насытить знаниями" время, которое подростки проводят под арестом

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила урегулировать вопросы получения образования в следственных изоляторах (СИЗО) и изменить предусмотренные нормы довольствия для находящихся там женщин и детей.

Омбудсмен в среду впервые посетила СИЗО №6 УФСИН Москвы, в котором содержатся несовершеннолетние девушки, а также женщины с детьми в возрасте до трех лет, проверка осуществлялась совместно с членами Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) столицы.

Посещение изолятора Кузнецова начала с камер, в которых находятся женщины с малолетними детьми. Подследственные рассказали омбудсмену, что администрация СИЗО выделяет в сутки лишь два подгузника на ребенка; в свою очередь, представители администрации пояснили, что нормы довольствия не предусматривают выделение одноразовых подгузников. "Постановление [о нормах довольствия] надо менять. Оно было принято, когда и памперсов еще не было", - отреагировала на это Кузнецова.

Затем уполномоченный побывала в учебном классе, где в это время у четырех девушек проходил урок русского языка. Преподаватель пояснила, что ведет уроки по гуманитарным дисциплинам: русскому языку, литературе, обществознанию и истории. При этом, как выяснилось в ходе проверки, учителей, преподающих математику, физику, химию, биологию, иностранный язык, в СИЗО нет. По словам представителей УФСИН Москвы, в настоящее время нет нормативного акта, регулирующего порядок получения образования несовершеннолетними в СИЗО.

Кузнецова заявила, что готова оказать содействие в принятии соответствующего нормативного акта. "Вопросы порядка образования не урегулированы. Постараемся совместными усилиями проработать этот вопрос, это важно - не терять это время [для арестованных подростков], насытить его знаниями", - сказала омбудсмен, поручив сотрудникам своего аппарата взять под контроль вопросы подготовки и принятия упомянутых документов.

В медсанчасти СИЗО Кузнецова обратила внимание на одного из детей, у которого "опухли ножки", и попросила медиков немедленно обследовать ребенка. В ходе совещания по итогам посещения СИЗО состоялось обсуждение поднятой членами ОНК Москвы проблемы, связанной с отсутствием в СИЗО штатного педиатра; правозащитники отметили, что отсутствие педиатра вызвано низкой заработной платой. "У СИЗО есть вакантные полставки педиатра размером в 6 тыс. рублей, кто же за такие деньги пойдет работать?" - отметил секретарь ОНК Москвы Иван Мельников. Члены ОНК настаивают на том, чтобы педиатр осматривал малолетних детей СИЗО №6 ежедневно, а не раз в месяц.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Кузнецова, Анна Юрьевна
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Фото
Студенты на церемонии вручения студенческих билетов в Болгарской исламской академии
15
Болгарская исламская академия планирует стать центром исламского образования в РФ
10
Прогулки по Петру: что происходит с одним из главных монументов Церетели 20 лет спустя
6
Более 1 млн человек собрались в Грозном на митинг в поддержку мусульман народа рохинджа
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сирийские войска выиграли у ИГ сражение за Дейр-эз-Зор
2
МИД опубликовал видео действий американских силовиков в генконсульстве РФ
3
Кабмин ФРГ выступил против переговоров с ДНР и ЛНР о судьбе миссии ООН
4
Минприроды: претензий к работе ушедшего главы Росгидромета не было
5
"Калашников" создал полноценную замену пистолету Макарова
6
Подросток устроил стрельбу в школе в Ивантеевке
7
Facebook сделает некоторые функций WhatsApp платными
Темы дня
Новости партнеров
Реклама