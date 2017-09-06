Кузнецова предложила урегулировать вопросы образования и изменить нормы довольствия в СИЗО

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила урегулировать вопросы получения образования в следственных изоляторах (СИЗО) и изменить предусмотренные нормы довольствия для находящихся там женщин и детей.

Омбудсмен в среду впервые посетила СИЗО №6 УФСИН Москвы, в котором содержатся несовершеннолетние девушки, а также женщины с детьми в возрасте до трех лет, проверка осуществлялась совместно с членами Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) столицы.

Посещение изолятора Кузнецова начала с камер, в которых находятся женщины с малолетними детьми. Подследственные рассказали омбудсмену, что администрация СИЗО выделяет в сутки лишь два подгузника на ребенка; в свою очередь, представители администрации пояснили, что нормы довольствия не предусматривают выделение одноразовых подгузников. "Постановление [о нормах довольствия] надо менять. Оно было принято, когда и памперсов еще не было", - отреагировала на это Кузнецова.

Затем уполномоченный побывала в учебном классе, где в это время у четырех девушек проходил урок русского языка. Преподаватель пояснила, что ведет уроки по гуманитарным дисциплинам: русскому языку, литературе, обществознанию и истории. При этом, как выяснилось в ходе проверки, учителей, преподающих математику, физику, химию, биологию, иностранный язык, в СИЗО нет. По словам представителей УФСИН Москвы, в настоящее время нет нормативного акта, регулирующего порядок получения образования несовершеннолетними в СИЗО.

Кузнецова заявила, что готова оказать содействие в принятии соответствующего нормативного акта. "Вопросы порядка образования не урегулированы. Постараемся совместными усилиями проработать этот вопрос, это важно - не терять это время [для арестованных подростков], насытить его знаниями", - сказала омбудсмен, поручив сотрудникам своего аппарата взять под контроль вопросы подготовки и принятия упомянутых документов.

В медсанчасти СИЗО Кузнецова обратила внимание на одного из детей, у которого "опухли ножки", и попросила медиков немедленно обследовать ребенка. В ходе совещания по итогам посещения СИЗО состоялось обсуждение поднятой членами ОНК Москвы проблемы, связанной с отсутствием в СИЗО штатного педиатра; правозащитники отметили, что отсутствие педиатра вызвано низкой заработной платой. "У СИЗО есть вакантные полставки педиатра размером в 6 тыс. рублей, кто же за такие деньги пойдет работать?" - отметил секретарь ОНК Москвы Иван Мельников. Члены ОНК настаивают на том, чтобы педиатр осматривал малолетних детей СИЗО №6 ежедневно, а не раз в месяц.