Собянин наградил участников городских программ благоустройства Москвы

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин вручил награды работникам ЖКХ столицы за высокие профессиональные достижения, а также трудовым коллективам, признанным лучшими участниками городских программ по благоустройству в различных номинациях. Вручая награды, столичный градоначальник поблагодарил их за каждодневный труд и преданность своей работе.

"Мы традиционно осенью в преддверии Дня города собираемся, чтобы подвести итоги нашей летней благоустроительной программы. Судьба города тесно связана с тем, что вы каждый день делаете на рабочем месте, вы смотрите, чтобы в нашем доме были свет и тепло, чтобы на улицах был порядок. Объем работы, который вы сделали в этом году, нельзя описать. Эти работы вышли на новый качественный уровень, мы подняли планку, которая и так была высока", - отметил Собянин.

Мэр подчеркнул, что в этом году работу усложняли неблагоприятные погодные условия. "Летнего сезона как такого не было, вы работали в сложных условиях. Но вы справились со своей задачей, качественно выполнили свою работу", - добавил он.

Собянин поблагодарил специалистов, которые работали в рамках программы благоустройства "Моя улица". "Благодаря этой программе десятки и даже сотни улиц вернули свой исторический облик. Эти улицы вряд ли когда-либо за свою историю выглядели бы так, как они выглядят сегодня", - подчеркнул мэр.

"Моя улица" - крупнейший проект благоустройства в современной истории Москвы. С 2015 года проведена реконструкция уже более сотни улиц. В 2017 году в программу вошло более 80 пространств, включая улицы, въездные группы, крупные площади.

Звания и номинации

Звания "Почетный работник государственной службы города Москвы" удостоился начальник управления материального обеспечения департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Александр Ходаковский. Еще 12 работников удостоились звания "Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства Москвы". Почетными грамотами правительства Москвы награждены четыре человека, и еще один работник ЖКХ получил благодарность мэра Москвы.

В номинации "Самый благоустроенный округ Москвы" звания лучших удостоились коллективы префектуры Центрального, Южного и Юго-Западного округов. Коллектив управы района Хамовники Центрального административного округа (ЦАО) победил в номинации "Лучший район столицы по реализации городских программ". В номинации "Самая благоустроенная территории парка" лучшими стали коллективы ГБУ "Автомобильные дороги ЦАО" и ГБУ "Жилищник района Зюзино". Коллективы ГБУ "Автомобильные дороги ЦАО" и Администрации поселения Московский победили в номинации "Самая благоустроенная территории парка по месту жительства".

Коллектив ГБУ "Жилищник района Лианозово" одержал победу в номинации "Лучшая реализация проекта обустройства общественного пространства". Аналогичное звание в сфере пешеходного пространства получил коллектив ГБУ "Жилищник района Орехово-Борисово Северное". В номинации за самую благоустроенную зону отдыха лучшим стал коллектив ГБУ "Автомобильные дороги СЗАО", а за самую благоустроенную территорию объекта соцзащиты - коллектив ГБУ "Пансионат "Коньково", за лучший благоустроенный двор - коллектив ГБУ "Жилищник района Хамовники". Еще два коллектива получили номинацию за лучший проект благоустройства, выполненный за счет инвестора, за лучший проект благоустройства "Моя улица", две подрядные организации в рамках этой программы признали лучшими.

Также мэр наградил лучших участников реализации городских программ по комплексному благоустройству и два коллектива в номинации "Лучшие объекты общественного пространства".