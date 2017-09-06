Завершены работы по спасению артефактов полярной экспедиции на Земле Франца-Иосифа

АРХАНГЕЛЬСК, 6 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Скалина/. Завершены работы по спасению из прибойной полосы моря артефактов Лагеря Циглера полярной экспедиции Эвлина Болдуина, которые проводились на острове Алджера архипелага Земля Франца-Иосифа. Как сообщила ТАСС заместитель директора по научной работе национального парка "Русская Арктика" Мария Гаврило, группа специалистов парка собрала исторические предметы, которые находились в зоне обрушения берега.

"Это было экстренное спасение артефактов, предметов, попавших в зону морской абразии. Там много тары - ящики, бочки, предметы с маркировкой, бытовые предметы: обувь, одежда, посуда, утварь и продукты питания: банки с провиантом. Вытаскивали из прибойной полосы то, что вышло в зону абразии", - сказала Гаврило.

По словам собеседника агентства, спасенные предметы доставлены на базу нацпарка "Бухта Тихая" острова Гукера Земли Франца-Иосифа. Далее они будут вывезены в Архангельск, где для их хранения и изучения будут обеспечены специальные условия.

"Самое страшное начинается, когда это приходит на материк, в другие климатические условия. Тут нужно обеспечивать условия хранения. Дальше первичная сортировка, оценка состояния, если потребуется, срочная реставрация или хотя бы консервация, затем научное описание, которое уже требует архивной работы", - пояснила Гаврило.

Зимовье, называемое Лагерь Циглера, экспедиции Болдуина - один из самых хорошо сохранившихся исторических памятников на ЗФИ, но он находится на песчаном берегу, который в последние годы подвергается абразии (разрушение и снос горных пород в береговой зоне водоемов волнами и прибоем).

В результате изменений климата в Арктике летом у берегов архипелага льда практически нет, берег открыт волнам. Раньше лед блокировал доступ воды, если еще в 2013 году до базы было больше 10 м, то сейчас часть ее уже попадает в зону обрушения берега.

"Процесс усугубляется, в этом году было холодное лето, но все равно все рушилось", - сказала Гаврило. По словам исследователя, остановить разрушение берега невозможно. "Там открытый берег, была бы бухточка, можно было бы подумать, далее надо либо проводить спасательные раскопки и все полностью изымать, вывозить на материк, либо снимать, переносить [вглубь берега] и делать реконструкцию внутри, чтобы сохранить. Оба варианта приемлемы, можно так и так", - пояснила она.

Экспедиция Болдуина

Совместная норвежско-американская экспедиция под руководством Эвлина Болдуина направилась на Землю Франца-Иосифа в 1901 году. Главной целью было покорение Северного полюса. Судно экспедиции "Америка" встало на зимовку у острова Алджера, где было выстроено несколько хижин. Штурм полюса не состоялся. Основной причиной неудачи экспедиции считают разногласия между американскими и норвежскими участниками.

Экспедиция вернулась в Европу в 1902 году. Стоянкой и продовольственным складом впоследствии пользовались участники других арктических экспедиций. До настоящего времени в полуразрушенном состоянии сохранились хижины, ящики из-под продовольствия. На месте зимовки находили даже зерна кофе.

Национальный парк "Русская Арктика" - самая северная и первая по величине особо охраняемая природная территория России. Площадь ООПТ составляет 8,8 млн га. Парк включает в себя северную часть острова Северного архипелага Новая Земля и полностью архипелаг Земля Франца-Иосифа.

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