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В Париже представили почтовые марки России и Франции к 75-летию полка "Нормандия - Неман"

Общество
6 сентября, 20:49 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 6, сентября. /ТАСС

На марках изображены авиаторы, воевавшие в годы Второй мировой войны в составе авиаполка

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ПАРИЖ, 6 сентября. /ТАСС/. Новые почтовые марки России и Франции, посвященные 75-й годовщине основания авиаполка "Нормандия - Неман" (1942), были представлены в среду в российском духовно-культурном центре в Париже. Торжественная церемония в честь легендарной авиачасти собрала в здании на набережной Бранли на левом берегу Сены известных французских политиков и военачальников, деятелей культуры, ветеранов движения Сопротивления, представителей молодежи.

"Название полка "Нормандия - Неман" стало символом братства по оружию наших стран в годы Второй мировой войны", - сказал посол РФ во Франции Александр Орлов. Он отметил, что генерал Шарль де Голль видел в СССР союзника в борьбе с германской оккупацией. По инициативе этого выдающегося политика и военного деятеля было решено сформировать и направить в состав Красной армии французскую авиачасть.

Защищали небо над страной

В первую группу пилотов, прибывших в Иваново осенью 1942 года, входили будущие Герои Советского Союза - 22-летний граф Ролан де Ла Пуап и 25-летний сын рабочего Марсель Альбер. На фронте они стали боевыми друзьями. "Никому не хотелось оставаться под германским сапогом, и нас влекло небо, - вспоминал спустя годы один из пилотов полка, маркиз Жак де Сен-Фаль. - Россия дала нам средства вести нашу войну".

На Восточном фронте полк "Нормандия - Неман", напомнил российский посол, участвовал в важнейших сражениях: Курской битве (1943), Белорусской операции (1944), разгроме гитлеровских войск в Восточной Пруссии (1945). Авиачасть совершила более 5 тыс. 240 боевых вылетов, провела почти 900 воздушных боев, вывела из строя сотни самолетов противника. Защищая небо над СССР, в воздушных боях погибли 42 французских летчика.

На родину авиаторы вернулись в июне 1945 года на советских истребителях. Это был подарок французским летчикам от верховного главнокомандующего Иосифа Сталина.

В парижском аэропорту Ле-Бурже в 2006 году был открыт монумент, посвященный эскадрилье "Нормандия - Неман". В церемонии приняли участие президенты двух стран Владимир Путин и Жак Ширак. Выполненный скульптором Владимиром Суровцевым памятник состоит из двух фигур - французского летчика и советского авиамеханика, всматривающихся в военное небо в ожидании возвращения их товарища с боевого вылета.

В память о героях

Участников церемонии в Российском духовно-культурном центре тепло поздравил руководитель Федерального агентства связи Олег Духовницкий. Он отметил, что 1 сентября в рамках совместного проекта Российской Федерации и Франции в почтовое обращение вышла марка, посвященная авиационному полку "Нормандия - Неман". На ней изображен барельеф с группой авиаторов, воевавших в годы Второй мировой войны в составе легендарной части. Дополнительно к выпуску этого средства почтовой оплаты АО "Марка" издало конверт первого дня, а также изготовило штемпель для специального гашения.

На французской марке эпопея эскадрильи представлена изображениями самолета "Як", французского пилота и русского механика. Ее тираж составил 800 тыс. экземпляров. Орлов, Духовницкий и директор французского общества "Филапост" Жиль Лившиц подписали памятные конверты. Это первый совместный выпуск марок в истории отношений России и Франции.

Среди тех, кто служил в полку "Нормандия - Неман" после войны, - французский космонавт Мишель Тонини. Он гордится тем, что после окончания академии французских ВВС в 1973 году был направлен в героическую авиачасть, которая в военные годы по приказу де Голля сражалась на Восточном фронте против гитлеровских войск. "В свою первую космическую экспедицию я взял на борт российского корабля эмблему нашего авиаполка", - рассказал ТАСС командор ордена Почетного легиона генерал Тонини, совершивший четверть века назад свой первый космический полет на корабле "Союз".

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Персоны
Ширак, Жак Де Голль, Шарль Сталин, Иосиф Виссарионович Путин, Владимир Владимирович Духовницкий, Олег Геннадьевич
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