Порошенко заявил о намерении создать единую поместную церковь на Украине

КИЕВ, 7 сентября. /ТАСС/. На Украине должна быть создана единая поместная церковь. Об этом заявил президент страны Петр Порошенко, выступая с ежегодным посланием к парламенту.

"Верховная рада приняла историческое обращение к Вселенскому патриарху о предоставлении украинскому киевскому патриархату автокефалии, а я написал письмо Варфоломею I. Хочу еще раз обратить внимание патриархата на серьезность наших намерений решить эту проблему, которая стоит с 1991 года, Украина имеет право на поместную церковь, и мы должны это право защитить", - сказал он.

При этом Порошенко заверил, что "создание такой автокефалии никак не будет означать появления государственной церкви или запрет деятельности на Украине других конфессий".

На Украине в настоящее время действует одна каноническая Украинская православная церковь, которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата. В стране также существуют две непризнанные мировым православием церковные структуры - Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь.