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Депутат считает техническими поправки о привлечении к ответственности за пьяное вождение

Общество
7 сентября, 12:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС

Вячеслав Лысаков заявил, что все вопросы введения эквивалентов показателей наличия алкоголя в крови водителя можно было решить с помощью принятия подзаконных актов Минздрава

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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Правительство внесло в четверг на рассмотрение Госдумы проект закона об ответственности для водителей, в крови которых обнаружен этиловый спирт в концентрации 0,3 и более грамма на один литр крови, первый зампред думского комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков считает инициативу технической.

Разработчики инициативы, текст которой размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента, предлагают дополнить статью 12.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КОАП РФ) примечанием, в соответствии с которым максимально допустимой нормой алкоголя в организме водителя будет считаться "наличие абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 и более грамма на один литр крови". В настоящее время эти показатели в КОАП определены на уровне 0,16 миллиграмм на литр выдыхаемого воздуха. При их превышении водитель признается управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения с вытекающими законодательными последствиями. Административная ответственность в этом случае предусматривает лишение водительских прав до двух лет с наложением штрафа в размере 30 тыс. рублей

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что "в настоящее время при организации оказания медицинской помощи и проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения применяются методы проведения химико-токсикологических исследований для аналитической диагностики наличия в организме человека алкоголя, отвечающие практическим потребностям". "В арсенале лабораторий наркологических больниц (диспансеров) имеются все необходимые методы для определения концентрации алкоголя в крови. А отсутствие законодательного закрепления ответственности водителей транспортных средств в связи с наличием абсолютного этилового спирта в крови способствует уходу от ответственности лиц, фактически управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, и как следствие снижает уровень безопасности на дорогах", - отмечается в сопроводительных документах.

Вопрос технический

Проект закона может быть рассмотрен Госдумой в первом чтении в рамках открывающейся осенней сессии, сообщил ТАСС первый зампред профильного комитета нижней палаты по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков. Вместе с тем, предложенную правительственную редакцию он называет "совершенно лишней", а законопроект техническим.

"Законопроект, подготовленный правительством - по поводу количества алкоголя в крови водителя - совершенно лишний…Нам придется рассматривать, но это вопрос технический", - сказал Лысаков.

Поясняя свою точку зрения, депутат отметил, что все вопросы введения эквивалентов показателей наличия алкоголя в крови водителя можно было решить с помощью принятия подзаконных актов Минздрава. "Мы [депутаты Госдумы] когда принимали в 2013 году в КоАП РФ поправки, вводящие понятие суммарной погрешности измерений содержания алкоголя в организме водителя, определи ее по воздуху, установив, что максимально допустимая норма - 0,16 миллиграмм на литр выдыхаемого воздуха. Там сразу была цифра по крови. Но чтобы не будоражить общество, чтобы не начались снова расчеты сколько можно выпить перед тем как сесть за руль - то что мы пытались вымарать тщательно из мозгов водителей - мы оставили только показатели по воздуху. Мы рассчитывали, что Минздрав потом в подзаконном акте введет эквивалент по крови", - признался Лысаков.

При этом он считает необходимым внести поправки ко второму чтения законопроекта. "Госдума не химико- технологическая лаборатория. Завтра они скажут: "По слюне дайте, по моче дайте, по поту дайте". Но это же бред! Надо записать, что 0,16 [ миллиграмм на литр выдыхаемого воздуха] либо эквивалент в других биологических средах. В такой редакции это еще допустимо принимать. Но, еще раз повторю, что это ничего не меняет", - заключил замглавы комитета.

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Лысаков, Вячеслав Иванович
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